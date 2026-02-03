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Χατζηδάκης: Μέχρι την άνοιξη του 2027 το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι πραγματικότητα
Πολιτική
14:43 - 03 Φεβ 2026

Χατζηδάκης: Μέχρι την άνοιξη του 2027 το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι πραγματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027», σημείωσε σήμερα (3/2) μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως συμπλήρωσε χαρακτηριστικά:

«Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της Πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό.

Αυτό υπογράμμισα χθες στη συγκινητική εκδήλωση των Παλαίμαχων του Παναθηναϊκού, με τους οποίους μας ενώνει η αγάπη μας για το Τριφύλλι. Και όλους εμάς που δεν είμαστε αθλητές, μας ενώνει βεβαίως και ο θαυμασμός απέναντι στους «μύθους» του Παναθηναϊκού, στους πρωταθλητές μας εδώ και δεκαετίες».

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