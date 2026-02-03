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Ισπανία: Απαγορεύει τη χρήση social media για παιδιά κάτω των 16 και πιέζει την Ευρώπη να ακολουθήσει
Created by chatGPT
Ειδήσεις
14:37 - 03 Φεβ 2026

Ισπανία: Απαγορεύει τη χρήση social media για παιδιά κάτω των 16 και πιέζει την Ευρώπη να ακολουθήσει

Reporter.gr Newsroom
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Η Ισπανία σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών και να θεσπίσει νομοθεσία που θα καθιστά τα ανώτατα στελέχη των πλατφορμών προσωπικά υπεύθυνα για ρητορική μίσους και παράνομο περιεχόμενο, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ισπανία προστίθεται σε μια αυξανόμενη ομάδα χωρών —μεταξύ αυτών η Βρετανία και η Γαλλία— που εξετάζουν αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση των social media από ανηλίκους, μετά την Αυστραλία, η οποία τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε πλήρως την πρόσβαση σε τέτοιες πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 16.

Οι κυβερνήσεις διεθνώς εντείνουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθονών στην ψυχική υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών. «Τα παιδιά μας εκτίθενται σε έναν χώρο που ποτέ δεν σχεδιάστηκε για να τον διασχίζουν μόνα τους», δήλωσε ο Σάντσεθ μιλώντας στη Σύνοδο Παγκόσμιων Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι. «Δεν θα το δεχτούμε άλλο. Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση».

Εκπρόσωποι των X, Google, TikTok, Snapchat και Meta δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα του συμμετέχει σε μια άτυπη συμμαχία πέντε ευρωπαϊκών κρατών, την οποία αποκάλεσε «Συνασπισμό των Ψηφιακά Πρόθυμων», με στόχο τον συντονισμό και την επιβολή διασυνοριακών ρυθμίσεων. Αν και δεν κατονόμασε τις χώρες, τόνισε ότι «πρόκειται για μια μάχη που ξεπερνά τα σύνορα κάθε κράτους».

Ο Σάντσεθ, ένας από τους λίγους κεντροαριστερούς ηγέτες που παραμένουν σήμερα στην Ευρώπη, έχει εξαπολύσει από πέρυσι σφοδρή επίθεση στους ιδιοκτήτες των πλατφορμών, τους οποίους χαρακτήρισε «τεχνο-κάστα» που «δηλητηριάζει την κοινωνία» μέσω αλγορίθμων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ισπανική κυβέρνηση θα καταθέσει ήδη από την επόμενη εβδομάδα νομοσχέδιο που θα προβλέπει ποινικές ευθύνες για στελέχη εταιρειών social media σε περιπτώσεις παράνομου ή μισαλλόδοξου περιεχομένου, ενώ θα ποινικοποιεί και την «αλγοριθμική χειραγώγηση» και την ενίσχυση παράνομων αναρτήσεων. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται μηχανισμοί παρακολούθησης της ρητορικής μίσους και αυστηρά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, «όχι απλά κουτάκια επιβεβαίωσης», όπως είπε.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές θα εξετάσουν πιθανές νομικές παραβάσεις που αφορούν το chatbot Grok του Έλον Μασκ, καθώς και τις πλατφόρμες TikTok και Instagram.

Η συζήτηση εντείνεται και λόγω της έκρηξης περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, μετά τις πρόσφατες καταγγελίες ότι το Grok δημιουργούσε μη συναινετικές σεξουαλικές εικόνες, ακόμη και ανηλίκων. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos, το 82% των Ισπανών τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 14 ετών — ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2024.

Το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου σχεδόν 5 εκατ. λογαριασμοί εφήβων απενεργοποιήθηκαν λίγες εβδομάδες μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης, δείχνει ότι τα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν σαρωτικό αντίκτυπο.

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