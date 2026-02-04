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Μητσοτάκης στο «The Greek AI Accelerator»: Έχουμε τα κεφάλαια και τους φορείς για ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης
Πολιτική
12:52 - 04 Φεβ 2026

Μητσοτάκης στο «The Greek AI Accelerator»: Έχουμε τα κεφάλαια και τους φορείς για ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την παρουσίαση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και ειδικότερα του προγράμματος «The Greek AI Accelerator», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όσους κατάφεραν να μετατρέψουν μια αρχική ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο πρότζεκτ, προσφέροντας στις ελληνικές εταιρείες πρόσβαση σε προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με νέους επιχειρηματίες που έχουν ιδρύσει νεοφυείς εταιρείες, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις καινοτόμες ιδέες που μετατρέπονται σε πράξη στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Από το 2019 στηρίζουμε την προσπάθεια να αναπτυχθεί το μοντέλο, ώστε να μπορούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερα κεφάλαια που θα κατευθυνθούν σε ελληνικά start-ups, με μεγαλύτερη πρόσβαση σε υποδομές και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο που θα καθορίζει με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι όχι», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε πλήρως την ενιαία αγορά, προωθώντας πρωτοβουλίες και συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σε άλλες χώρες. Χαίρομαι και συγκινούμαι όταν βλέπω τον δυναμισμό αυτού του οικοσυστήματος, έχουμε τα κεφάλαια και τους φορείς που μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης» ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμα η εκπαίδευση της νέας γενιάς στη διαχείριση του χρήματος μπορεί να έχει και θετικό αντίκτυπο αναφέροντας ως παράδειγμα ότι ελάχιστοι νέοι γνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχει η πρακτική κάποιων εργοδοτών τους να πληρώνονται «μαύρα».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ευρώπη δυστυχώς υπολείπεται των ΗΠΑ και της Κίνας στην ανταγωνιστικότητα. «Προκειμένου να γεφυρωθεί το κενό πρέπει η ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να απλοποιηθεί το υπερ-γραφειοκρατικό πλαίσιο» σημείωσε προσθέτοντας ότι απαιτείται «ριζική απλοποίηση της γραφειοκρατίας.

Καταλήγοντας τόνισε ότι η η υπεύθυνη χρήση η Τεχνητικής Νοημοσύνης «πρέπει να είναι εργαλείο που δεν θα υποκαστήσει τον άνθρωπο αλλά θα τον βοηθήσει».

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