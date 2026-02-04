Διατάχθηκε ΕΔΕ για την τραγωδία στη Χίο – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους ανοιχτά της Χίου, μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2), όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με σκάφος που μετέφερε μετανάστες. Ανησυχία προκαλούν αναφορές για πυροβολισμούς, οι οποίες διερευνώνται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος των μεταναστών κινούνταν χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας και δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύγκρουση και ανατροπή του.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για την τραγωδία

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες διέταξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Η ΕΔΕ δεν ανατίθεται στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, δηλαδή τον ανώτερο αξιωματικό του Λιμενικού στην Περιφέρεια, αλλά σε αξιωματικό του Αρχηγείου, πιθανότατα επιθεωρητή.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, στο σκάφος του λιμενικού υπήρχε κάμερα, η οποία ωστόσο δεν είχε ενεργοποιηθεί.

Συνεχείς έρευνες – φόβοι για αγνοούμενους

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο της τραγωδίας, ανοιχτά της Χίου, όπου σημειώθηκε η σύγκρουση του σκάφους που μετέφερε μετανάστες με σκάφος του Λιμενικού. Στο σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 40 άτομα, με τον δήμαρχο Χίου, Γιάννη Μαλαφή, να αναφέρει σε παρέμβασή του στα Παραπολιτικά ότι δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί, αναλόγως αν εντοπιστούν αγνοούμενοι. Υπογραμμίζει ακόμη ότι οι επιβαίνοντες δεν φορούσαν σωσίβια.

Πηγές από το Λιμενικό αναφέρουν ότι το ταχύπλοο φουσκωτό, μήκους περίπου 8 μέτρων, ήταν υπερφορτωμένο και μετέφερε τουλάχιστον 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 11 ήταν ανήλικοι. Τονίζουν, επίσης, ότι το περιστατικό καταγράφηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, περίπου 1,5 ναυτικό μίλι από τις ακτές της Χίου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 24 άτομα, ενώ κάποιοι από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα.

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πιθανών αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Μυρσινιδίου, στο Βροντάδο της Χίου, συμμετέχουν πέντε περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει εκδώσει NAVTEX, με την οποία οριοθετεί ως ελληνική ολόκληρη την περιοχή όπου διεξάγονται οι έρευνες. Στις επιχειρήσεις συμμετέχει ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες, το οποίο σαρώνει ολόκληρη την περιοχή για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ υπάρχει και δεύτερο ελικόπτερο σε επιφυλακή. Παράλληλα, όλα τα παραπλέοντα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, ώστε να παρέμβουν εφόσον ζητηθεί από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης.

Βαρύς απολογισμός θυμάτων και τραυματιών

Ο απολογισμός της τραγωδίας είναι ιδιαίτερα βαρύς: 15 νεκροί, εκ των οποίων 11 άνδρες και 4 γυναίκες. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 25 τραυματίες, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά: 6 κορίτσια και 8 αγόρια, καθώς και 6 γυναίκες και 7 άνδρες. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα, όπως κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ρήξη ήπατος και πολλαπλά τραύματα.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η απώλεια δύο εμβρύων από εγκύους που διασώθηκαν, αλλά έφεραν βαριά τραύματα και αναμένεται να χειρουργηθούν το συντομότερο.

«Το σύστημα του νοσοκομείου ανταπεξήλθε πάρα πολύ καλά. Υπήρξε πολύ καλός συντονισμός, κινητοποιήθηκαν όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό. Τα τραύματα κυμαίνονταν από πολλαπλές ρήξεις οργάνων και αιματώματα στο κεφάλι, έως περιστατικά με νεκρό παιδί στην κοιλιά της μητέρας. Τα τραύματα είναι συμβατά με την πρόσκρουση», ανέφερε ο δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής στα Παραπολιτικά.

Σημειώνεται ότι ιατροδικαστές έχουν μεταβεί στο νησί για περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg64rg1q5ro1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πολιτική αντιπαράθεση

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε την οδύνη του για τον θάνατο των 15 ανθρώπων, χαρακτηρίζοντας τους διακινητές «σύγχρονους λαθρέμπορους» και «εχθρούς της χώρας», τονίζοντας ότι θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο τόσο ανθρώπινες ζωές όσο και τα στελέχη του Λιμενικού. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος θα γίνει με πλήρη διαφάνεια και μηδενική ανοχή απέναντι στα εγκληματικά δίκτυα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρότερης αντιμετώπισης των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, αποδίδοντάς τους την αποκλειστική ευθύνη για την τραγωδία. Όπως ανέφερε, το περιστατικό αναδεικνύει τη σφοδρή μάχη που οφείλει να δώσει η Πολιτεία, προαναγγέλλοντας αυστηροποίηση των ποινών μέσω του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Έδωσε επίσης πλήρη κάλυψη στις λιμενικές αρχές.

Από την πλευρά της προοδευτικής αντιπολίτευσης και ακτιβιστών αμφισβητείται η εκδοχή του Λιμενικού, καθώς και οι κυβερνητικές αιτιάσεις περί αποκλειστικής ευθύνης των διακινητών. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο γενικός γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης —ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη χώρα— αναφέρει ότι συνήθως οι διακινητές δεν επεμβαίνουν στα σκάφη των μεταναστών. Άλλοι παραπέμπουν σε καταδίκες της χώρας για επαναπροωθήσεις (pushbacks), ενώ επισημαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αθωωτικές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις όπου άτομα είχαν αρχικά συλληφθεί με την κατηγορία της διακίνησης.

Άμεση ενημέρωση της Βουλής για το περιστατικό ζητά το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, ενώ διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας ζήτησε με ξεχωριστή δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg65gnvti8u1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κομισιόν: Στο πλευρό της Ελλάδας για την τραγωδία

Ο Μάρκους Λαμέρτ, υπεύθυνος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, αναφέρθηκε στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, δηλώνοντας ότι η Επιτροπή «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις». Όπως είπε, «μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα γεγονότα και να καθοριστούν οι συνθήκες του περιστατικού».