Τσίπρας από Ιωάννινα: Χρειαζόμαστε μία νέα Μεταπολίτευση και ανατροπή του γερασμένου πολιτικού συστήματος
15:29 - 07 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Μήνυμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τα Ιωάννινα, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της «Ιθάκης», να μην συναινέσουν στο κυβερνητικό σχέδιο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γίνεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα; Γίνεται ο Μητσοτάκης να προχωρήσει στις μεγάλες τομές;».  

Ο κ. Τσίπρας περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες το πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου φιλοδοξεί να κινηθεί, λέγοντας πως δεν απευθύνεται στους «βολεμένους», αλλά σε όσους βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη θέση και στο περιθώριο. Μίλησε, ακόμη, ανοιχτά για ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης.

«Δεν απευθύνομαι σε όλους, γιατί πολύ απλά δεν απευθύνομαι στους βολεμένους. Αυτοί έχουν την κυβέρνηση που θέλουν και που τους υπηρετεί. Εμείς, οι υπόλοιποι, οι πολλοί, έχουμε ανάγκη από μεγάλες τομές. Από μια ειρηνική επανάσταση, από πάνω μέχρι κάτω. Μια νέα μεταπολίτευση. Από ρήξεις με τα συμφέροντα που έχουν συμφέρον τα πράγματα να μείνουν όπως ακριβώς είναι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ αναφέρθηκε και σε μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητα, όπως η τραγωδία στη «Βιολάντα», το τραγικό ναυτικό δυστύχημα ανοιχτά της Χίου, κ.ά.

Σημείωσε, πάντως, ότι η προσπάθεια για επανασύσταση μίας προοδευτικής αριστεράς με προοπτικές κυβερνησιμότητας απαιτεί σχέδιο, χρόνο και κινητοποίηση. «Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα. Βρίσκομαι εδώ γιατί ξέρω από που προέρχομαι. Και για αυτό ξέρω που θέλω να πάμε. Όλες και όλοι μαζί», υποστήριξε.

Μίλησε, ακόμη, για την ανάγκη μεγάλων αλλαγών στο «γερασμένο και αναποτελεσματικό πολιτικό σύστημα», κάνοντας λόγο για την ανάγκη δίκαιης φορολόγησης, για «άνεμο εντιμότητας και δικαιοσύνης που θα σαρώσει τα παλιά στερεότυπα» και για την πρότασή του για τη «Διαφάνεια», η οποία στην ουσία θα είναι η νέα «Διαύγεια», μία ψηφιακή πλατφόρμα «στην υπηρεσία της κοινωνίας» και «για να αποδείξουμε ότι η αδιαφάνεια δεν είναι αντικειμενική αδυναμία, αλλά κυρίως πολιτική επιλογή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Μόνο μια καθαρή δημοκρατική-προοδευτική πλειοψηφία, που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες συνταγματικές και θεσμικές τομές στην κατεύθυνση της δημοκρατίας, της προστασίας των δημόσιων αγαθών, στη κατεύθυνση της ισότητας στα δικαιώματα και τις ευκαιρίες, στη κατεύθυνση της Δικαιοσύνης», υπογράμμισε υπό το ίδιο πρίσμα και αναφερόμενος στη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Αιχμές άφησε, δε, και για τη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τη διατύπωσή της περί «εισβολών» στη σχετική με το ναυάγιο στη Χίο ανάρτησή της.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς», ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ενώ σχετικά με την προστασία των συνόρων σημείωσε: «Τα σύνορά μας πρέπει να προστατεύονται. Ασφαλώς με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά να φυλάσσονται. Εξασφαλίσαμε το 2016 με τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφονται στην Τουρκία με ευρωπαϊκές εγγυήσεις».

Τέλος, σε σχέση με το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, είπε πως «είδαμε πάλι το χιλιοπαιγμένο και εξοργιστικό έργο της “κακιάς στιγμής”». Τόνισε, ωστόσο, ότι «δεν ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν το μοιραίο αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου της φτηνής ανάπτυξης. Και της διαφθοράς που το συνοδεύει». Ενός μοντέλου, όπως ανέφερε, το οποίο λειτουργεί χωρίς κανόνες, «γιατί ο κανόνας κοστίζει» και «επιβάλλει το αυτονόητο: ότι οι ζωές αξίζουν περισσότερο από τα κέρδη».

«Ξεπέρασαν τους διακόσιους σε έναν χρόνο οι νεκροί σε εργατικά ατυχήματα, αλλά τα στατιστικά της κυβέρνησης τα βρίσκουν όλα μια χαρά», σημείωσε καταληκτικά.

