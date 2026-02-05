Καρυστιανού για Χίο: Πόνος για τους ανθρώπους που χάθηκαν και αποδοκιμασία για το κράτος που δεν απέτρεψε την... εισβολή

Νέο πολιτικό χτύπημα από την Μαρία Καρυστιανού, η οποία τοποθετήθηκε την Πέμπτη (5/2) για την τραγωδία της Χίου υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για… εισβολή, την οποία το κράτος δεν αποτρέπει. Παράλληλα κάνει λόγο για μέγιστο σεβασμό στη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού ετοιμάζει νέο πολιτικό φορέα. Αναλυτές αλλά κυρίως πολιτικοί παράγοντες της προσάπτουν ακροδεξιά ιδεολογία με βάση τις τοποθετήσεις της για τις αμβλώσεις και τα ελληνοτουρκικά.

Η ανάρτηση της κ. Καρυστιανού στο Facebook:

«Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».