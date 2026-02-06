Έκρηξη στη Βιολάντα: Τρία σημεία διαρροής προπανίου δείχνουν οι έρευνες

Τρία σημεία διαρροής εντοπίζουν μέχρι στιγμής οι έρευνες στον χώρο της έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, στις 26 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, σε τμήμα μήκους περίπου 7,5 έως 8 μέτρων παρατηρείται έντονη διάβρωση σωληνώσεων, η οποία αποδίδεται σε διαρροή προπανίου.

Οι αυτοψίες και οι έρευνες διεξάγονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, καθώς και ειδικών μεταλλουργών και χημικών. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζεται εάν οι σωληνώσεις που χρησιμοποιούνταν ήταν πιστοποιημένες, αλλά και αν το σύστημα κυκλοφορίας του προπανίου πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει στη λήψη δειγμάτων εδάφους από το σημείο της έκρηξης, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναμένεται να αξιοποιηθούν για τη σύνταξη του τελικού πορίσματος σχετικά με τα αίτια του περιστατικού.

