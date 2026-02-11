Ν. Παπανδρέου: Το ψηφιακό ευρώ θα μας δώσει νομισματική ανεξαρτησία

Σημαντική νίκη πέτυχε η ομάδα των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών με την υιοθέτηση τροπολογίας με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ένωση να προχωρήσει στην δημιουργία και πλήρη λειτουργία του ψηφιακού ευρώ.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία ο Νίκος Παπανδρέου, σκιώδης εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και υπέρμαχος της δημιουργίας του ψηφιακού ευρώ δήλωσε:

«Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει επειγόντως τη νομισματική της ανεξαρτησία, εισάγοντας ένα ισχυρό, αξιόπιστο, απρόσκοπτο και καθολικό μέσο πληρωμών για όλους τους πολίτες και για όλες τις χρήσεις. Η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με την κλίμακα και την αξιοπιστία των δημόσιων υποδομών, είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε στις κοινές μας προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος πληρωμών και τη διαφύλαξη της νομισματικής μας κυριαρχίας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει με έμφαση την πρόθεσή του να προχωρήσει με αποφασιστικότητα και ταχύτητα. Η ομάδα S&D βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας και θα συνεχίσει να το κάνει.»

Το βράδυ της Δευτέρας Νίκος Παπανδρέου και Κριστίν Λαγκάρντ είχαν βρεθεί για ακόμα μια φορά στο ίδιο μήκος κύματος σε ό,τι αφορά το ψηφιακό ευρώ και την ανάγκη για τη δημιουργία του.

«Γνωρίζετε πως κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τις κάρτες μας ορισμένα από τα χρήματα καταλήγουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού», είπε και πρόσθεσε: «Ακόμα και οι ευρωπαϊκές κάρτες πρέπει να χρησιμοποιούν το λογισμικό της Visa και της MasterCard στα POS”.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Παπανδρέου αυτό σημαίνει πως εάν οι ΗΠΑ δεν είναι κάποια στιγμή ευχαριστημένες με τη Δανία – για παράδειγμα – μπορούν να κλείσουν για μια εβδομάδα τα συστήματα Visa και MasterCard για την συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα προκαλώντας προβλήματα στις συναλλαγές. Υπενθύμισε μάλιστα πως κάτι ανάλογο έγινε και κατά των δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Για εμένα το ψηφιακό ευρώ – και για όλους εμάς εδώ ελπίζω – σημαίνει κυριαρχία, ένα ψηφιακό ευρώ δημόσιο, αξιόπιστο προς τους πολίτες και με δημοκρατική λογοδοσία», είπε χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά της η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε πως τα μετρητά «παραμένουν διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλους» και πρόσθεσε αναφερόμενη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές: «Πρέπει να συμπληρώσουμε τα φυσικά μετρητά με το ψηφιακό ισοδύναμο. Το ψηφιακό ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ θα δίνει στους καταναλωτές μια λύση αποδεκτή για κάθε ψηφιακή πληρωμή σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Θα εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικότητας. Η ΕΚΤ δεν θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα».

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση πως το ψηφιακό ευρώ θα στηρίζεται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές υποδομές αποφεύγοντας έτσι εξαρτήσεις από ξένους παρόχους και κάλεσε τους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν υπέρ του ψηφιακού ευρώ.