ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ν. Παπανδρέου: Το ψηφιακό ευρώ θα μας δώσει νομισματική ανεξαρτησία
Πολιτική
11:42 - 11 Φεβ 2026

Ν. Παπανδρέου: Το ψηφιακό ευρώ θα μας δώσει νομισματική ανεξαρτησία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική νίκη πέτυχε η ομάδα των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών με την υιοθέτηση τροπολογίας με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ένωση να προχωρήσει στην δημιουργία και πλήρη λειτουργία του ψηφιακού ευρώ.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία ο Νίκος Παπανδρέου, σκιώδης εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και υπέρμαχος της δημιουργίας του ψηφιακού ευρώ δήλωσε:

«Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει επειγόντως τη νομισματική της ανεξαρτησία, εισάγοντας ένα ισχυρό, αξιόπιστο, απρόσκοπτο και καθολικό μέσο πληρωμών για όλους τους πολίτες και για όλες τις χρήσεις. Η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με την κλίμακα και την αξιοπιστία των δημόσιων υποδομών, είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε στις κοινές μας προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος πληρωμών και τη διαφύλαξη της νομισματικής μας κυριαρχίας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει με έμφαση την πρόθεσή του να προχωρήσει με αποφασιστικότητα και ταχύτητα. Η ομάδα S&D βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας και θα συνεχίσει να το κάνει.»

Το βράδυ της Δευτέρας Νίκος Παπανδρέου και Κριστίν Λαγκάρντ είχαν βρεθεί για ακόμα μια φορά στο ίδιο μήκος κύματος σε ό,τι αφορά το ψηφιακό ευρώ και την ανάγκη για τη δημιουργία του.

«Γνωρίζετε πως κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τις κάρτες μας ορισμένα από τα χρήματα καταλήγουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού», είπε και πρόσθεσε: «Ακόμα και οι ευρωπαϊκές κάρτες πρέπει να χρησιμοποιούν το λογισμικό της Visa και της MasterCard στα POS”.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Παπανδρέου αυτό σημαίνει πως εάν οι ΗΠΑ δεν είναι κάποια στιγμή ευχαριστημένες με τη Δανία – για παράδειγμα – μπορούν να κλείσουν για μια εβδομάδα τα συστήματα Visa και MasterCard για την συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα προκαλώντας προβλήματα στις συναλλαγές. Υπενθύμισε μάλιστα πως κάτι ανάλογο έγινε και κατά των δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Για εμένα το ψηφιακό ευρώ – και για όλους εμάς εδώ ελπίζω – σημαίνει κυριαρχία, ένα ψηφιακό ευρώ δημόσιο, αξιόπιστο προς τους πολίτες και με δημοκρατική λογοδοσία», είπε χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά της η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε πως τα μετρητά «παραμένουν διαθέσιμα και προσβάσιμα σε όλους» και πρόσθεσε αναφερόμενη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές: «Πρέπει να συμπληρώσουμε τα φυσικά μετρητά με το ψηφιακό ισοδύναμο. Το ψηφιακό ευρώ. Το ψηφιακό ευρώ θα δίνει στους καταναλωτές μια λύση αποδεκτή για κάθε ψηφιακή πληρωμή σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Θα εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικότητας. Η ΕΚΤ δεν θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα».

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση πως το ψηφιακό ευρώ θα στηρίζεται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκές υποδομές αποφεύγοντας έτσι εξαρτήσεις από ξένους παρόχους και κάλεσε τους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν υπέρ του ψηφιακού ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DECA: Απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρία Σχολές Δέλτα Βορείου Ελλάδος
Επιχειρήσεις

DECA: Απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρία Σχολές Δέλτα Βορείου Ελλάδος

Η INTERAMERICAN και η HeDA υποστηρίζουν την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η INTERAMERICAN και η HeDA υποστηρίζουν την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Metlen υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Metlen υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Πιερρακάκης: Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως – Νέο πλαίσιο για ιδιωτικό χρέος, ψηφιακή οικονομία
Οικονομία

Πιερρακάκης: Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως – Νέο πλαίσιο για ιδιωτικό χρέος, ψηφιακή οικονομία

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ: Όχι στην εγκατάλειψη των Ευρωπαίων ρυζοπαραγωγών
Πολιτική

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ: Όχι στην εγκατάλειψη των Ευρωπαίων ρυζοπαραγωγών

Νίκος Παπανδρέου: Το ψηφιακό ευρώ αλλάζει το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο
Οικονομία

Νίκος Παπανδρέου: Το ψηφιακό ευρώ αλλάζει το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ με την ευρεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

Πολιτική
19/05/2026 - 12:56

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Τεχνολογία
19/05/2026 - 12:48

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:47

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Πολιτική
19/05/2026 - 12:39

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

Πολιτική
19/05/2026 - 12:24

Μαρινάκης: Επιχειρησιακή η μετακίνηση των Patriot – Απορρίπτει σενάρια σύνδεσης με την Τουρκία

Οικονομία
19/05/2026 - 12:20

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στον τζίρο επιχειρήσεων το α' τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:18

Νέα Οδός: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς Λαμία λόγω έργων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/05/2026 - 12:09

Πού πάνε κείνα τα παιδιά;

Οικονομία
19/05/2026 - 12:07

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Πολιτική
19/05/2026 - 12:05

«Καρφιά» Σαμαρά για την απόσυρση των Patriot – Απαιτεί ευρωπαϊκή σύνοδο για τις τουρκικές απειλές

Πολιτική
19/05/2026 - 11:58

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κρατά σε ομηρία όσους λαμβάνουν συντάξεις χηρείας

Πολιτική
19/05/2026 - 11:54

Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καρυστιανού και Αυγερινό για δηλώσεις περί «εντολής από τη Μόσχα»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:51

Ο κόσμος έχει... πλημμυρίσει από bourbon: Τεράστια αποθέματα με μειωμένη ζήτηση - Αναζητείται λύση

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:40

Υπόθεση Κυριακής Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση μέσω παράλειψης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:34

Ζεύγος Mirage αντικαθιστά τους Patriot στην Κάρπαθο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 11:27

Worldline: Eξαγορά του υπόλοιπου 20% των μετοχών της Worldline Greece από τη Eurobank έναντι €72 εκατ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:22

Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση

Πολιτική
19/05/2026 - 11:20

Θεοδωρικάκος: Η αντιπολίτευση παράγει παραπολιτική, εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κοινωνίας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 11:14

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Αναλύσεις
19/05/2026 - 11:12

Χρηματιστήριο: Ήπια ανάκαμψη μετά τη διήμερη πτώση με οδηγό τις τράπεζες

Τεχνολογία
19/05/2026 - 11:09

Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πολιτική
19/05/2026 - 11:06

Βολές Φάμελλου κατά Πολάκη: Προσβλητική η επίθεση εναντίον μου, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ