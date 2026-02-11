Η INTERAMERICAN και η HeDA υποστηρίζουν την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης
10:43 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η INTERAMERICAN άνοιξε το διάλογο γύρω από την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο, μέσα από την εναρκτήρια εκδήλωση της Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου (HeDA) με τίτλο «Unlocking AI Literacy for Meaningful Business Impact», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στα γραφεία της εταιρείας.

Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη οι οργανισμοί να προσεγγίσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι ως τεχνολογικό πείραμα, αλλά ως στρατηγικό εργαλείο με μετρήσιμη αξία, με σαφή πλαίσια διακυβέρνησης, συμμόρφωση με το κανονιστικό περιβάλλον και επίκεντρο τον άνθρωπο. Υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών, εκπρόσωποι κορυφαίων οργανισμών και ειδικοί στον τομέα της τεχνολογίας αντάλλαξαν εμπειρίες και πρακτικές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρησιακές λειτουργίες, εστιάζοντας στη στρατηγική στόχευση, τη διαχείριση δεδομένων, την ασφάλεια, τη διαχείριση κινδύνου και τον ρόλο της ανθρώπινης κρίσης στη λήψη αποφάσεων.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο κ. Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican και Πρόεδρος του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου. Εκεί δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σκέφτονται και εξελίσσονται. Για τις επιχειρήσεις, η ουσιαστική κατανόηση και υιοθέτησή της αποτελεί πλέον προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας. Στην INTERAMERICAN, η καινοτομία αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή, με στόχο η τεχνολογία να αξιοποιείται υπεύθυνα και με επίκεντρο τον άνθρωπο».

