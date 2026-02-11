ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιαννακοπούλου για υπόθεση Παναγόπουλο: Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, αλλά θα έπρεπε να διευκολύνει την παράταξή του
Πολιτική
15:17 - 11 Φεβ 2026

Γιαννακοπούλου για υπόθεση Παναγόπουλο: Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας, αλλά θα έπρεπε να διευκολύνει την παράταξή του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, αναφέρθηκε την Τετάρτη (11/2) μεταξύ άλλων στην υποθέση Παναγόπουλου και στους τριγμούς που έχει προκαλέσει αυτή στο ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της ΓΣΣΕ θα έπρεπε να διευκολύνει το χώρο και την παράταξή του.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι παρόλο που το ΠΑΣΟΚ αναστείλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, ο ίδιος φαίνεται να συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του και μάλιστα κατεβαίνει και στις εκλογές με την ΠΑΣΚΕ, η κ. Γιαννακοπούλου υπογράμμισε πως «προφανώς όλο αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία μας απασχολεί. Είναι προβληματικό, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Είναι ένα πρόβλημα, γιατί προφανώς είμαστε σε μια περίοδο που επιζητούμε και θέλουμε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση των δυνάμεών μας, τόσο ενόψει του Συνεδρίου μας, όσο βεβαίως και ενόψει των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές γίνουν».

«Ο κ. Παναγόπουλος πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας, που υπάρχει, είναι αυτή τη στιγμή κάτω από έναν έλεγχο και το ΠΑΣΟΚ είναι κάθετο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για λόγους αρχής έχει αναστείλει την κομματική του ιδιότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ούτε συζητήσιμο, ούτε διαπραγματεύσιμο», τόνισε επίσης η κ. Γιαννακοπούλου.

Ως προς το εάν η ίδια πιστεύει ο κ. Παναγόπουλος πρέπει να παραιτηθεί από την προεδρία της ΓΣΕΕ, η βουλευτής το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «εγώ δεν κρύβω ποτέ τα λόγια μου και έχω ερωτηθεί και έχω πει ότι θεωρώ ότι οποιοσδήποτε βρεθεί σε μια τέτοια θέση, πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας, θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του».

Ερωτηθείσα σχετικά με το εάν πιστεύει ότι ο κ. Παναγόπουλος πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ, η κ. Γιαννακοπούλου ξεκαθάρισε πως «σε κρίσιμες θέσεις οι οποίες διαχειρίζονται αυτή την εξουσία, αυτά τα χρήματα, όλο αυτό το πακέτο, είτε έχει να κάνει με τη θέση του επικεφαλής στην ΓΣΕΕ, είτε έχει να κάνει και με υπουργούς, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν θητείες. Θέλω να είναι αυτό απολύτως σαφές».

Δεν μας ικανοποιεί η στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις

Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, η κ. Γιαννακοπούλου σημείωσε «προφανώς και δεν μας ικανοποιεί η εικόνα αυτής της στασιμότητας στις δημοσκοπήσεις, που όπως και ο ίδιος ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει πει δεν είναι απλά στασιμότητα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι και μια ελαφρά υποχώρηση. Αυτό λοιπόν και ειδικά στην πορεία προς το συνέδριο και στον προσυνεδριακό διάλογο, είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε και να δούμε ποιος είναι ο λόγος που δεν περνάει το μήνυμά μας, η θέση μας, το πρόγραμμά μας που είναι σοβαρό, κοστολογημένο, έχουν δουλέψει εκατοντάδες στελέχη σε όλη την Ελλάδα και να κάνουμε τις διορθωτικές κινήσεις»

Τέλος, για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, η κ. Γιαννακοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, τονίζοντας «ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ξεκάθαρα και το συνυπογράφουμε όλοι ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το λέμε εμμονικά, το λέμε γιατί εμείς παλεύουμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, γιατί θεωρούμε ότι αυτό, το οποίο ζούμε την τελευταία 7ετία έχει φτάσει στα όρια του».

Πρόσθεσε δε, πως η Νέα Δημοκρατία «όχι απλά δεν έχει να δώσει τίποτα περισσότερο στην ελληνική κοινωνία, αλλά πλέον πληγώνει πάρα πολύ τους Έλληνες πολίτες, το 70% των οποίων θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc0gah2sh2x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ισχυρή ζήτηση για το 10ετές: Προσφορές 785 εκατ. ευρώ για την επανέκδοση του ΟΕΔ 2036
Οικονομία

Ισχυρή ζήτηση για το 10ετές: Προσφορές 785 εκατ. ευρώ για την επανέκδοση του ΟΕΔ 2036

Η Ευρωβουλή ενέκρινε δάνειο για την στήριξη της Ουκρανίας ύψους €90 δισ.
Ειδήσεις

Η Ευρωβουλή ενέκρινε δάνειο για την στήριξη της Ουκρανίας ύψους €90 δισ.

Οι πέντε λόγοι της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, τα παράδοξα και οι προτεινόμενες λύσεις
Ακίνητα

Οι πέντε λόγοι της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, τα παράδοξα και οι προτεινόμενες λύσεις

Πώς διαχειρίζεται η Ισπανία την ασφάλεια στα τρένα: Το πολιτικό κλίμα και η επόμενη μέρα μετά τα δυστυχήματα
Ειδήσεις

Πώς διαχειρίζεται η Ισπανία την ασφάλεια στα τρένα: Το πολιτικό κλίμα και η επόμενη μέρα μετά τα δυστυχήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: 4% αύξηση της επιβατικής κίνησης - Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Έντονη αντίδραση Άγκυρας για τη Γενοκτονία Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:23

Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Τεχνολογία
19/05/2026 - 17:15

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά: Νέα στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέμβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ