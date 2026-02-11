ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ευρωβουλή ενέκρινε δάνειο για την στήριξη της Ουκρανίας ύψους €90 δισ.
Ειδήσεις
14:29 - 11 Φεβ 2026

Η Ευρωβουλή ενέκρινε δάνειο για την στήριξη της Ουκρανίας ύψους €90 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ τριών νομοθετικών πράξεων για τη διάθεση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ στην Ουκρανία, η οποία παραμένει αντιμέτωπη με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας.

Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε δέσμη προτάσεων με στόχο τη στήριξη της Ουκρανίας από την ΕΕ με δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για το 2026 και το 2027. Το «δάνειο στήριξης της Ουκρανίας» θα συμβάλει στην κάλυψη των επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας εν μέσω του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, ο οποίος εισέρχεται στο πέμπτο έτος του.

Από το δάνειο, 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ή δημοσιονομική στήριξη, μέσω της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία. Άλλα 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Ουκρανίας και τη στήριξη της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμα αμυντικά προϊόντα, με προτεραιότητα κατ’ αρχήν να δίνεται στις αμυντικές βιομηχανίες της Ουκρανίας, της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)/της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Εάν ορισμένα αμυντικά υλικά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα για επείγουσα παράδοση στην Ουκρανία από τις χώρες αυτές, θα τίθενται σε εφαρμογή στοχευμένες παρεκκλίσεις για την προμήθειά τους από άλλες χώρες.

Η χρηματοδοτική συνδρομή θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής χρηματοδότησης καταρτισμένης από τις ουκρανικές αρχές και αξιολογημένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Το σύνολο της χρηματοδότησης θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς αφοσίωσης της Ουκρανίας στις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης, τους κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Το δάνειο στήριξης θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και θα είναι εγγυημένο από το «περιθώριο» του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα καλύπτεται από τους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ. Η Επιτροπή εκτίμησε το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους σε περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2027 και σε περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028. Η Ουκρανία θα είναι υπεύθυνη για την αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου μόλις λάβει πολεμικές επανορθώσεις από τη Ρωσία.

Οι νομοθετικές πράξεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της δέσμης στήριξης εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία κατεπείγοντος του Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ταχείας βοήθειας στην Ουκρανία. Η πρόταση σχετικά με το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας εγκρίθηκε με 458 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 44 αποχές, η πρόταση τροποποίησης της διευκόλυνσης για την Ουκρανία έλαβε 473 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 32 αποχές, ενώ η πρόταση τροποποίησης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 εξασφάλισε 490 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 32 αποχές.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει επίσημα τη δέσμη, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκταμιεύσει την πρώτη πληρωμή στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Σχετικές πληροφορίες

Το δάνειο στήριξης της ΕΕ συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 2025 και υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Ιανουαρίου 2026. Τα 90 δισ. ευρώ προορίζονται να καλύψουν τα δύο τρίτα των εκτιμώμενων χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για την οικεία περίοδο. Δεδομένου ότι η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν επιλέξει να μην στηρίξουν το δάνειο, η συμφωνία συνήφθη στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας, ενός μηχανισμού που επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ που το επιθυμούν να συνεργαστούν σε συγκεκριμένους τομείς χωρίς ομοφωνία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι πέντε λόγοι της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, τα παράδοξα και οι προτεινόμενες λύσεις
Ακίνητα

Οι πέντε λόγοι της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, τα παράδοξα και οι προτεινόμενες λύσεις

Πώς διαχειρίζεται η Ισπανία την ασφάλεια στα τρένα: Το πολιτικό κλίμα και η επόμενη μέρα μετά τα δυστυχήματα
Ειδήσεις

Πώς διαχειρίζεται η Ισπανία την ασφάλεια στα τρένα: Το πολιτικό κλίμα και η επόμενη μέρα μετά τα δυστυχήματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...
Ειδήσεις

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα
Πολιτική

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση
Ειδήσεις

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς:Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 14:47

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 14:42

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:41

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Νομίσματα
19/05/2026 - 14:39

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 14:38

Οι «Συγκάτοικοι» από την Protergia: Η αξία της ενέργειας όταν αυτή προσαρμόζεται πραγματικά στον άνθρωπο

Πολιτική
19/05/2026 - 14:32

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Εμπορεύματα
19/05/2026 - 14:28

Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:13

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Προληπτικές εκκενώσεις - Σύσταση για κλειστά παράθυρα

Πολιτική
19/05/2026 - 14:04

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά το μέλλον είναι άδηλο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

Πολιτική
19/05/2026 - 12:56

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κονδύλια μεταναστευτικών δομών στην Ελλάδα

Τεχνολογία
19/05/2026 - 12:48

Μόλις μία στις τρεις οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών της

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:47

Σύλληψη του γιου του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

Πολιτική
19/05/2026 - 12:39

Χρηστίδης: Η υπόθεση των «πόθεν έσχες» γυρνάει μπούμερανγκ στη ΝΔ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στην κίνηση στα μουσεία τον Ιανουάριο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Τζαβέλλας: Δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών για τις υποκλοπές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 12:33

Μανιάτης: Να διερευνηθεί αν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 12:30

Κάπρος: Οι ΑΠΕ και η αποθήκευση είναι η μόνη λύση - Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ