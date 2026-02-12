Πηγή photo ΥΠΕΞ
Πολιτική
08:55 - 12 Φεβ 2026

Γεραπετρίτης: Μητσοτάκης και Ερντογάν συμφώνησαν να επεκταθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
Τον δικό του απολογισμό για τη συνάντηση μεταξύ των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα, έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η χθεσινή συνάντηση εντάσσεται σε ένα κύκλο στρατηγικής της ελληνικής διπλωματίας, ώστε να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι, κανόνες και δομημένος διάλογος με την Τουρκία», ήταν το πρώτο σχόλιο του υπουργού Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί κάτι που καθιερώθηκε πριν 3 χρόνια με σκοπό την ανάπτυξη μιας γνήσιας λειτουργικής σχέσης με τη γείτονα χώρα.

«Υπάρχει το επίπεδο της ήπιας και το επίπεδο της υψηλής πολιτικής. Στο πρώτο είναι πολύ προφανές ότι οι δυο ηγέτες έκαναν μια συνολική αποτίμηση του πώς έχει πάει ο ελληνοτουρκικός διάλογος, στο επίπεδο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και της Θετικής Ατζέντας. Τα αποτελέσματα είναι νομίζω σημαντικά, έχουν καταστήσει τη σχέση των δυο χωρών μια σχέση καλής γειτονίας», όπως είπε. «Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι παραμένουν τα μεγάλα και ακαναθώδη ζητήματα. Δεν περιμέναμε ως δια μαγείας να εξαφανιστούν τα ζητήματα αυτά. Γίνεται μια ειλικρινής προσπάθεια να θέτουμε τα ζητήματα αυτά».

«Μερικές φορές το να συζητάς διαφωνώντας και να συζητάς σε ικανοποιητικό επίπεδο είναι και αυτό μια κατάκτηση. Για εμάς και τον πρωθυπουργό είναι εξαιρετικά σημαντικό να τίθενται τα ζητήματα αυτά χωρίς να προκαλούνται κρίσεις», δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Γεραπετρίτης για να προσθέσει πως «Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία. Η γεωγραφία είναι δεδομένη, θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια».

Ερωτηθείς για το αν θα διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά» και για το επόμενο διάστημα μετά τη συνάντηση των δυο ηγετών, ο υπουργός υπογράμμισε πως υπό τις παρούσες συνθήκες σύνθετης και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μια σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις, κάτι που - όπως είπε - θα συνεχιστεί. «Εκείνο το οποίο αποφάσισαν οι ηγέτες χθες στο Ανώτατο Συμβούλιο είναι να διατηρηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας και να επεκταθούν σε περισσότερα επίπεδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχαμε την ευκαιρία με μια πολύ αναβαθμισμένη διυπουργική αποστολή να συζητήσουμε με τους Τούρκους ομολόγους μας όλα τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα και αφορούν το εμπόριο, τη μετανάστευση, την πολιτική προστασία και τον πολιτισμό. Μέσα από αυτήν την επικοινωνία μπορούμε να έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις. Εξάλλου, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το προηγούμενο διάστημα - ακόμη και την προηγούμενη τριετία - αφορμές για εντάσεις κια κρίσεις υπήρξαν. Εκείνο όμως που λειτούργησε ως ουσιαστικό αντίσωμα ήταν ότι υπήρχαν οι δίαυλοι επικοινωνίας, ώστε άμεσα να αποσυμπιεστεί η κατάσταση».

«Νομίζω στο τέλος της ημέρας το να προσέρχεσαι με μια καλή πίστη και με δυνατότητα να επικοινωνήσεις στο υψηλότερο επίπεδο με τον γείτονά σου, είναι η συνθήκη εκείνη που μπορούμε να έχουμε την ηρεμία αυτή», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

