Μητσοτάκης - Ερντογάν έπαιξαν... SAFE: Στόχος τα $10 δισ. στο διμερές εμπόριο
08:05 - 12 Φεβ 2026

Μητσοτάκης - Ερντογάν έπαιξαν... SAFE: Στόχος τα $10 δισ. στο διμερές εμπόριο

Reporter.gr Newsroom
Σε «ήρεμα νερά» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (11/2) η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες έθεσαν μεν τα «ανοιχτά» θέματα αλλά απέφυγαν τις εντάσεις και έδωσαν έμφαση στη θετική ατζέντα, «σηκώνοντας» ιδιαίτερα το διμερές εμπόριο, αλλά και το αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ, SAFE.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και Κυριάκος Μητσοτάκης, υιοθέτησαν συμφιλιωτικό τόνο, όπως παρατηρούν άλλωστε και τα διεθνή ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για μια σαφή ένδειξη ότι η πρόσφατη ύφεση των εντάσεων μεταξύ των ιστορικών αντιπάλων πιθανότατα θα συνεχιστεί.

«Τα ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας δεν είναι άλυτα», τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Πρόσθεσε ότι είναι δυνατή η πρόοδος στις διαφωνίες που σχετίζονται με το Αιγαίο Πέλαγος.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε βέβαια τις αναθεωρητικές θέσεις της Άγκυρας, κάνοντας λόγο για “τουρκική μειονότητα στη δυτική Θράκη” και για “αλληλένδετα θέματα” στο Αιγαίο, ενώ δεν έκρυψε την ενόχληση του για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το SAFE και την άμυνα της ΕΕ.

«Η μοίρα μας προόρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, αλλά μπορούμε να την κάνουμε σύμμαχο», ανέφερε από τη μεριά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχει μία διαφορά προς επίλυση, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Επικαλέστηκε τη συνθήκη της Λωζάνης και υπογράμμισε την ανάγκη επανέναρξης συνομιλιών για το Κυπριακό και συνέχισης του ελληνοτουρκικού διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Όσο για το SAFE επανέλαβε πως η Τουρκία μπορεί να ενταχθεί σε αυτό μόνο με άρση του casus belli.

Εμπορική συμφωνία

Πέρα, όμως, από τα παραπάνω, Μητσοτάκης και Ερντογάν είχαν να διαχειριστούν και τη θετική ατζέντα, που φαίνεται να πηγαίνει καλά. Σε κοινή τους δήλωση οι δύο ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για φιλικές σχέσεις, ειρηνική συνύπαρξη, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Συμφώνησαν στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας για την αποφυγή εντάσεων και την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας.

Στο οικονομικό πεδίο, οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να εντείνουν τη συνεργασία τους για την επίτευξη στόχου διμερούς εμπορίου 10 δισ. δολαρίων έως το τέλος της δεκαετίας, με έμφαση στην αλληλεπίδραση επιχειρηματικών κοινοτήτων και στο Ελληνοτουρκικό Κοινό Επιχειρηματικό Συμβούλιο.

Συμφώνησαν επίσης στη συνέχιση του προσωρινού καθεστώτος βραχείας διαμονής Σένγκεν για Τούρκους τουρίστες σε 12 ελληνικά νησιά, καθώς και στην περαιτέρω συνεργασία για την καταπολέμηση παράτυπης μετανάστευσης, τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος.

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη σημασία συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στον εκσυγχρονισμό διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, για ενίσχυση ασφάλειας, αξιοπιστίας και διασυνοριακής συνδεσιμότητας. Τονίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης της επιστημονικής, τεχνολογικής και ψηφιακής συνεργασίας, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στον ποταμό Έβρο/Meriç και η αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων.

Τέλος, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για εποικοδομητική συνεργασία στο ΝΑΤΟ, αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ, και συμφώνησαν στην ενίσχυση της παρουσίας και αμοιβαίας στήριξης σε διεθνείς οργανισμούς, διατηρώντας τη δυναμική στον Πολιτικό Διάλογο, τη Θετική Ατζέντα και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ενστάσεις της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα έχει πάντως τις ενστάσεις της, με το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει πως η ελληνική κυβέρνηση παραείναι χαλαρή, την ώρα που η Τουρκία εκδίδει Navtex στο Αιγαίο και ο Ερντογάν επαναλαμβάνει αναφορές σε «τουρκική μειονότητα» παρά τη Συνθήκη της Λωζάννης κλπ.

Ακόμα πιο σκληρή κριτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως ο πρωθυπουργός ενώ έθεσε δημόσια το ζήτημα της άρσης του casus belli από την Τουρκία, απέφυγε να θέσει το θέμα του καλωδίου στον Ερντογάν.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να κατανοήσει ότι το να μένουν εκτός ατζέντας τέτοια ζητήματα δημιουργεί σοβαρούς μελλοντικούς κινδύνους, καθώς έτσι απλώς κερδίζει χρόνο η Τουρκία για να ασκήσει πίεση αργότερα και να επανέλθει στις γνωστές της προκλήσεις όταν θα την συμφέρει η γεωπολιτική συγκυρία», επισημαίνει η Κουμουνδούρου.

Για ντροπιαστική εμφάνιση έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ΚΚΕ βλέπει όξυνση των σχέσεων και η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει τον κ. Μητσοτάκη «επικίνδυνο».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 08:17
