Δούκας: Η ενεργειακή φτώχεια, καθημερινή πρόκληση για χιλιάδες οικογένειες

Για μια Αθήνα χωρίς ενεργειακούς αποκλεισμούς έκανε λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή το χρυσό βραβείο που απέσπασε ο Δήμος Αθηναίων στα Best City Awards για τη λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ).

«Η ενεργειακή φτώχεια δεν αποτελεί μια θεωρητική έννοια, αλλά μια καθημερινή πρόκληση για χιλιάδες οικογένειες», υπογράμμισε ο κ. Δούκας. Όπως σημείωσε, μέσα από το ΓΑΕΦ αποδείχθηκε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να προχωρά σε ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, περισσότερα από 240 νοικοκυριά απαλλάχθηκαν από δημοτικά τέλη, διανεμήθηκαν πάνω από 85.000 λαμπτήρες LED, χορηγήθηκαν περισσότερες από 450 Κάρτες Ενεργειακής Ωφέλειας σε ευάλωτες οικογένειες, ενώ σε μονογονεϊκή οικογένεια εξασφαλίστηκε δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια. «Συνεχίζουμε με σταθερό προσανατολισμό σε μια πιο δίκαιη και ανθεκτική Αθήνα, χωρίς ενεργειακούς αποκλεισμούς», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε., Βαγγέλης Μαρινάκης, επισήμανε ότι το Γραφείο αποτελεί απτό παράδειγμα του πώς η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου μπορεί να λειτουργεί ως αποτελεσματικός βραχίονας κοινωνικής πολιτικής, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, η βράβευση επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή για επένδυση σε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στους πιο ευάλωτους πολίτες.

Χαρτογράφηση των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας ιδρύθηκε τον Μάιο του 2024 και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., με βασικό στόχο την καταγραφή των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών της πρωτεύουσας και την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Μέσω πιστοποιημένων ενεργειακών συμβούλων, το ΓΑΕΦ αποτυπώνει και αξιολογεί τις ενεργειακές ανάγκες κάθε νοικοκυριού, προτείνοντας εξατομικευμένες λύσεις εξοικονόμησης.

Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί περίπου 700 νοικοκυριά στην Αθήνα. Από αυτά, τα 450 χαρακτηρίστηκαν ενεργειακά ευάλωτα, ενώ 88 διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται στο όριο της ενεργειακής φτώχειας.

Παράλληλα, το Γραφείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για όσους πληρούν τα κριτήρια του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ήδη έχουν εκδοθεί και παραδοθεί περισσότερες από 240 σχετικές πιστοποιήσεις, ενώ εξετάζονται επιπλέον αιτήσεις. Επιπλέον, στα δικαιούχα μέλη του προγράμματος παρέχεται η Κάρτα Ενεργειακής Ωφέλειας, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση σε προϊόντα και εξοπλισμό που ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών.