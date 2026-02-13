Το Τρένο του Πηλίου «τραβάει φρένο» για ενάμιση μήνα: Εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια της Αποκριάς
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:53 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η τουριστική γραμμή-σύμβολο του Πηλίου θα σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία της για περίπου ενάμιση μήνα, με εξαίρεση το τριήμερο της Αποκριάς. Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τα σαββατοκυριακάτικα δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου θα ανασταλούν από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, επικαλούμενη έκτακτες επιχειρησιακές ανάγκες.

Ωστόσο, η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι προγραμματισμένες αμαξοστοιχίες για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα πραγματοποιηθούν κανονικά, δίνοντας τη δυνατότητα σε επισκέπτες και ντόπιους να απολαύσουν τη γραφική διαδρομή κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, η αναστολή αφορά τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα στη γραμμή του ιστορικού σιδηροδρόμου, η οποία συνδέει τα Άνω Λεχώνια με τις Μηλιές και αποτελεί σταθερό πόλο έλξης επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για το διάστημα από 14 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2026, δεν θα εκτελούνται τα τακτικά σαββατοκυριακάτικα δρομολόγια. Η εταιρεία επισημαίνει ότι όσοι επιβάτες έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες θα λάβουν επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με τον τρόπο αγοράς: είτε με επιστροφή μετρητών είτε με πίστωση στην τραπεζική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφών.

Εξαίρεση προβλέπεται για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, οπότε αναμένεται αυξημένη εκδρομική κίνηση. Οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα πραγματοποιήσουν κανονικά τα δρομολόγιά τους το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες της περιοχής.

Η απόφαση αναστολής, έστω και προσωρινής, επηρεάζει σίγουρα την τουριστική κίνηση της περιοχής, σε περίοδο που παραδοσιακά καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για αποδράσεις στο Πήλιο. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τη φύση των επιχειρησιακών αναγκών που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

