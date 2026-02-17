Αγροτικό ΤΕΠΙΧ: Χρηματοδοτικό «όπλο» για τη νέα γενιά της γεωργίας
08:30 - 17 Φεβ 2026

Γιώργος Αλεξάκης
Ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον πρωτογενή τομέα ετοιμάζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων και την προσέλκυση νέων ανθρώπων στη γεωργία. Το λεγόμενο «αγροτικό ΤΕΠΙΧ» αναμένεται να απευθύνεται κυρίως σε νέους αγρότες, προσφέροντας ευνοϊκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση και συμβάλλοντας στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο.

Όπως ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, σε συνάντηση με δημοσιογράφους με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών στη διοίκηση της τράπεζας, το νέο πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ακόμη και για αγορά γης, διευκολύνοντας όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον αγροτικό τομέα.

Βασικός στόχος είναι το πρόγραμμα να έχει σχετικά εύκολα κριτήρια ένταξης, παρόμοια με εκείνα του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, καθώς το Ταμείο συμμετέχει με άτοκη χρηματοδότηση που μπορεί να καλύπτει το 60% έως 75% της συνολικής χρηματοδότησης. Ο σχεδιασμός του νέου αγροτικού προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα και να τεθεί σε εφαρμογή λίγο αργότερα.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν στη δημιουργία ενός τόσο μεγάλου χρηματοδοτικού εργαλείου αποκλειστικά για τον αγροτικό τομέα. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για νέα χρηματοδοτικά σχήματα που ενδέχεται να αφορούν και τον τομέα της άμυνας, ο οποίος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το "εργαλείο" αυτό θα προβλέπει και στήριξη για την αγορά γης.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης για την ενεργοποίηση τριών νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ), θέτοντας σε εφαρμογή το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Το νέο πλαίσιο προβλέπει χαμηλότοκα δάνεια με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, με αρχική δημόσια δαπάνη 160 εκατ. ευρώ, η οποία μέσω μόχλευσης μπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις έως 365 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΣΣ ΚΑΠ περιλαμβάνουν εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια, μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου, καθώς και ένα ειδικό εργαλείο για νέους γεωργούς που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου πλαισίου χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος δανεισμού και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Η ΕΑΤ, ως διαχειρίστρια του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, θα υλοποιήσει τα εργαλεία σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενισχύοντας τη ρευστότητα και δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση της χρηματοδοτικής παρέμβασης υπέρ του αγροτικού κόσμου.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η ΕΑΤ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη νέα προγραμματική περίοδο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς χρηματοδοτικά εργαλεία με μόχλευση κεφαλαίων αντί απλών επιδοτήσεων. Η τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης (pillar assessment) ώστε να πιστοποιηθεί ως άμεσος διαχειριστής ευρωπαϊκών κονδυλίων, κάτι που θα της επιτρέψει να διοχετεύει απευθείας πρόσθετους πόρους στην ελληνική οικονομία.

