Τσίπρας από Λάρισα: Εσείς λέτε βγες μπροστά, εγώ απαντώ τώρα είναι η ώρα του μαζί
Πολιτική
22:45 - 16 Φεβ 2026

Τσίπρας από Λάρισα: Εσείς λέτε βγες μπροστά, εγώ απαντώ τώρα είναι η ώρα του μαζί

Reporter.gr Newsroom
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη Λάρισα το βιβλίο του «Ιθάκη», συνδυάζοντας την εκδήλωση με ένα προσκλητήριο συλλογικής δράσης και την παρουσίαση οκτώ προτάσεων για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή από μόνη της δεν αρκεί, αν η κοινωνία δεν αναλάβει ενεργό ρόλο. Απευθυνόμενος στο κοινό, επεσήμανε πως η ώρα είναι για δράση «μαζί», παρομοιάζοντας την κοινή προσπάθεια με το στήσιμο των πανιών και των ξαρτιών ενός καραβιού που θα οδηγήσει στην Ιθάκη – έναν συμβολισμό για την πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον των πολιτών.

Η αγροτική πολιτική βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας, με προτάσεις όπως η μεταφορά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία, η ίδρυση Εθνικής Τράπεζας Γης και η δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην αντιπαράθεση με τη συνδικαλιστική ηγεσία, ασκώντας κριτική στην πολυετή θητεία του κ. Παναγόπουλου στη διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Θέλησε να στείλει μήνυμα ότι οι πολιτικές αποφάσεις συνδέονται άμεσα με τις ζωές των πολιτών και ότι η συμμετοχή της κοινωνίας είναι κρίσιμη για την πραγματική αλλαγή.

