ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο στο Ε3 – Οι αλλαγές που επηρεάζουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Με νέους κωδικούς που κουμπώνουν στο νέο πλαίσιο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για το ανανεωμένο έντυπο Ε3. Αφορά, δε, περίπου ένα εκατομμύριο επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που θα μπορούν, μόνο, να κάνουν, παρεμβάσεις στον τζίρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται ένας Νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους (συμπληρωματικός φόρος – global minimum tax). Επίσης υπάρχει πο προσθήκη νέων κωδικών για πλανόδιους λαχειοπώλες (ειδική κατηγορία).

Στο νέο έντυπο καταργούνται κωδικοί που αφορούσαν παλαιότερες έκτακτες ενισχύσεις όπως ενισχύσεις λόγω Covid-19 ή ειδικά μέτρα προηγούμενων ετών ενώ προστίθενται κωδικοί για νέες ενισχύσεις που θεσπίστηκαν το 2025.

Σημαντική είναι η τροποποίηση στον Πίνακα ΣΤ’, όπου πλέον γίνεται ρητός διαχωρισμός μεταξύ «αφορολόγητων εσόδων» και «αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών»,που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στη σωστή καταγραφή ποσών που φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Επιπλέον, διευρύνονται οι δαπάνες που δικαιούνται προσαυξημένη έκπτωση, ιδίως σε σχέση με επενδύσεις όπως η εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Επίσης ο νέος Πίνακας ΙΒ’ αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολυεθνικούς ή μεγάλους εγχώριους ομίλους .

Οι βασικές αλλαγές

Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές του Ε3 για το φορολογικό έτος 2025 προβλέπουν:

1.Κατάργηση κωδικών παλιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας).

2.Προσθήκη κωδικών νέων ενισχύσεων 2025, κυρίως αγροτικών και ειδικών περιπτώσεων (Θεσσαλία, Βόλος κ.λπ.).

3. Διεύρυνση των δαπανών με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων).

4.Νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους (συμπληρωματικός φόρος – global minimum tax).

5.Διαχωρίζονται σαφώς τα«Αφορολόγητα έσοδα» και τα «Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά».Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επαγγελματίας έχει λάβει ειδική επιδότηση,αποζημίωση ή ποσό που φορολογείται ξεχωριστά,θα πρέπει να το καταχωρίσει στον σωστό κωδικό.

6. Προσθήκη νέων κωδικών για πλανόδιους λαχειοπώλες (ειδική κατηγορία).

Τα Βασικά σημεία

Αναλυτικά, με βάση την Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

-Τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη των οριζόμενων, στην υπό στοιχεία Α.1045/2025 (Β’ 1191) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την απόφαση:

-Τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων - εξόδων καθορίζονται σε 30% στην περίπτωση δεδομένων εσόδων, καθώς και σε 30% στην περίπτωση δεδομένων αγορών και εξόδων, ανά φορολογικό έτος σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

-Επιτρέπεται χωρίς περιορισμό, η υποβολή του Ε3 με δεδομένα εσόδων που υπερβαίνουν αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ και έχουν προσυμπληρώσει τις κατηγορίες εσόδων στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα Ζ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά -Διπλογραφικά Βιβλία) - Υποπίνακας Ζ1 Σύνολο Εσόδων.

- Η αξία των φορολογητέων εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται, δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

- Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους μέρη συμφώνου συμβίωσης, όπου αυτό απαιτείται για τα επιμέρους εισοδήματά τους.

- Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.

- Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).

- Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσίας.

- Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.

Παραμένει το τεκμαρτό

Να σημειωθεί ότι και φέτος ισχύει ο τεκμαρτός προσδιορισμός για το φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτσι με δεδομένο ότι έχει γίνει αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ την 1η Απριλίου 2025, έχει ανεβεί και στα 12.320 ευρώ το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2025 από 11.620 ευρώ που ίσχυε για το 2024. Έτσι, το “κατώφλι” του φόρου από τα 1.256 ευρώ πάει στα 1.410 ευρώ για όσους και όσες δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό.

Πάντως, φέτος, υπάρχει πρόβλεψη για μείωση στους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους και την κατοικία τους σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% ενώ εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δύο έτη.