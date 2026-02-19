ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια των πτήσεων δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πειραματισμών της κυβέρνησης

«Το νέο σοβαρό περιστατικό στα συστήματα ασφαλείας, όπως καταγγέλλεται από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, επιβεβαιώνει ότι τα προβλήματα στα συστήματα και στις υποδομές παραμένουν, οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων αγνοούνται και οι κίνδυνοι στην αεροναυτιλία δεν έχουν αντιμετωπιστεί ουσιαστικά», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Βουλετή του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιου Νικολαΐδη και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών, και Νίκου Ηλιού, Γραμματέα Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Και προσθέτει:

«Η απομάκρυνση του πρώην διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι προφανές ότι δεν επέφερε ουσιαστική βελτίωση. Και όσο η κυβέρνηση επιλέγει την επικοινωνιακή διαχείριση και τη μετάθεση ευθυνών, τόσο οι σοβαροί κίνδυνοι θα παραμένουν.

Η ασφάλεια των πτήσεων και η διεθνής αξιοπιστία της χώρας δεν μπορούν να αποτελούν πεδίο πειραματισμών. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός οφείλουν να αναλάβουν άμεσα και χωρίς υπεκφυγές τις πολιτικές τους ευθύνες».