Ρεκόρ εξαγωγών και νέες συμφωνίες για τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά στη Fruit Logistica 2026
O Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας και ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο, κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, επισκέφτηκαν το ελληνικό περίπτερο.
16:55 - 19 Φεβ 2026

Ρεκόρ εξαγωγών και νέες συμφωνίες για τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά στη Fruit Logistica 2026

Reporter.gr Newsroom
Με ισχυρή παρουσία και φόντο το νέο ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών του κλάδου, η Ελλάδα συμμετείχε και φέτος στη Fruit Logistica, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, η οποία διεξήχθη από τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο.

Την εθνική συμμετοχή οργάνωσε η Enterprise Greece, συγκεντρώνοντας στο ελληνικό περίπτερο –έκτασης 333 τ.μ.– κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και θεσμικούς φορείς του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.

Αξίζει να τονιστεί το θετικό momentum για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, ο οποίος κινείται σε ανοδική τροχιά: στο τέλος του 2024 οι ελληνικές εξαγωγές φρούτων και λαχανικών διαμορφώθηκαν σε 1,85 δισ. ευρώ και 1,789 εκατ. τόνους, καταγράφοντας νέο ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Εντυπωσιακά ήταν και τα νούμερα της φετινής διοργάνωσης με περισσότερους από 90.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 151 χώρες και πάνω από 2.500 εκθέτες από 90 χώρες, μετατρέποντας το Βερολίνο σε επίκεντρο του διεθνούς εμπορίου φρέσκων προϊόντων.

Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας και ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, οι οποίοι είχαν επαφές με τους εκθέτες και ενημερώθηκαν για τις προοπτικές αλλά και τις προκλήσεις του κλάδου. Στο περιθώριο της έκθεσης, διοργανώθηκε εκδήλωση στην Ελληνική Πρεσβεία προς τιμήν των ελληνικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη δικτύωση με διεθνείς εμπορικούς εταίρους.

Αναφερόμενος στην επιτυχημένη παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας υπό την ομπρέλα της Enterprise Greece, ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, τόνισε: «Τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά κερδίζουν σταθερά έδαφος στις διεθνείς αγορές, χάρη στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεών μας. Το νέο ρεκόρ εξαγωγών επιβεβαιώνει τη δυναμική του κλάδου, παρά τις πιέσεις από την κλιματική κρίση και τη διεθνή αβεβαιότητα. Η παρουσία μας στη Fruit Logistica δεν είναι απλώς συμβολική. Είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο εξωστρέφειας, που δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασιών και ανοίγει δρόμους σε αγορές υψηλής αξίας. Ως Enterprise Greece, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τους Έλληνες εξαγωγείς με στοχευμένες δράσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.»

