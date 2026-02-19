Καταλογισμός €8 εκατ. για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:13 - 19 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το ποσό των 8 εκατ. ευρώ καταλογίζεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, Μύρωνα Χητζελάκη, καθώς και στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το χρονικό διάστημα 2019–2023 φέρεται είτε να μην υπέβαλε καθόλου δηλώσεις «πόθεν έσχες» είτε να υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις. Του αποδίδεται ότι απέκρυψε ποσό ύψους 8 εκατ. ευρώ, ενώ η σύζυγός του, η οποία ελέγχθηκε για διάστημα δύο ετών, φέρεται να απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, προκειμένου να εξεταστεί η ποινική διάσταση της υπόθεσης. Παράλληλα, ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα για τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.

