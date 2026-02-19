Metron Analysis: Ρεκόρ για την «γκρίζα ζώνη» στο 27,2% – Πώς επηρεάζεται η εκτίμηση ψήφου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας κοινής γνώμης της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (19/2) στο MEGA, το ποσοστό αυτό ανέρχεται πλέον στο 15,2%, αυξημένο από 11,7% τον Ιανουάριο, επηρεάζοντας καθοριστικά την εκτίμηση ψήφου. Παρότι η Νέα Δημοκρατία καταγράφει απώλεια σχεδόν μίας μονάδας στην πρόθεση ψήφου, ενισχύει το προβάδισμά της στην εκτίμηση ψήφου, φτάνοντας το 29,4% από 28,5%.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, υποχωρεί επίσης κατά μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου (από 9,8% σε 9,3%), ωστόσο στην εκτίμηση ψήφου αγγίζει το 12,7%, σημειώνοντας οριακή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στην τρίτη θέση διατηρείται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,2%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,9%.

Από τα υπόλοιπα κόμματα, άνοδο στην πρόθεση ψήφου εμφανίζουν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ (+1 μονάδα), η Φωνή Λογικής (+0,5) και το ΜεΡΑ25 (+0,3). Αντίθετα, οι υπόλοιποι πολιτικοί σχηματισμοί κινούνται πτωτικά, καθώς αυξάνονται τόσο οι αναποφάσιστοι όσο και όσοι δηλώνουν ότι θα απέχουν (6,6% από 6%) ή θα ρίξουν άκυρο/λευκό (5,4% από 4%). Συνολικά, η «γκρίζα ζώνη» φτάνει στο 27,2% του εκλογικού σώματος.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται, συγκεντρώνοντας 26%, με βασικό «αντίπαλο» την επιλογή «Κανένας». Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου (8%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (6%), καθώς και οι Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας (5%). Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφεται στο 3%. Η μέτρηση βασίζεται σε αυθόρμητες αναφορές, ώστε να περιλαμβάνονται και ενδεχόμενοι αρχηγοί υπό σύσταση κομμάτων.

Στην αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύεται κατά μία μονάδα στις θετικές γνώμες, φτάνοντας το 28% — επίδοση πενταμήνου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης κερδίζει μία μονάδα (13%), χωρίς ωστόσο να πλησιάζει το υψηλό του Νοεμβρίου (16%). Σε επίπεδο δημοτικότητας, ο πρωθυπουργός υποχωρεί κατά μία μονάδα και κατατάσσεται τρίτος πίσω από την Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο Ανδρουλάκης παραμένει έκτος, πίσω και από τον Βελόπουλο και τον Σωκράτης Φάμελλος.

Οριακές μεταβολές σημειώνονται και στο ερώτημα περί πολιτικής σταθερότητας ή αλλαγής: η σταθερότητα υποχωρεί στο 37% (-1), ενώ η πολιτική αλλαγή ενισχύεται στο 62%. Παράλληλα, ελαφρά μειώνεται το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση (68% από 69%).

Όσον αφορά τη δυνητική ψήφο, το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει καθοδική πορεία, με το «πολύ πιθανό να την ψηφίσω» να περιορίζεται στο 13% από 16%. Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά, ενώ πλέον η απήχησή της ενισχύεται κυρίως σε κεντρώους και δεξιούς ψηφοφόρους — με τη Δεξιά να αποτελεί τον μοναδικό χώρο όπου βελτιώνει τη δημοτικότητά της.

Αντίστοιχα, μικρή κάμψη σημειώνει και η δυνητική ψήφος για κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα (9% από 10%). Ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί ισχυρή επιρροή σε αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους (42% και 40% αντίστοιχα), όμως η απήχησή του περιορίζεται στους κεντρώους (17%) και είναι ελάχιστη στους κεντροδεξιούς και δεξιούς.

