Βρετανία: Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Οι ντετέκτιβ που προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ εξετάζουν τη δράση του κατά τη θητεία του ως ειδικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο, έπειτα από τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων του εκλιπόντος και διασυρόμενου τραπεζίτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Το βραδύ της Πέμπτης (19/2), έγινε γνωστό από την αστυνομία ότι απελευθέρωθηκε, αλλά η έρευνα συνεχίζεται με τον ίδιο να είναι ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον βρετανικό βασιλικό οίκο, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος, ως αδελφός του συλληφθέντος, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πιέσεις σχετικά με το αν είχε γνώση των φερόμενων παρατυπιών. Προς το παρόν, δηλώνει ότι στηρίζει τις έρευνες των ανεξάρτητων αρχών, υπογραμμίζοντας πως ο νόμος ισχύει για όλους.

Ακολουθεί ένα Q&A για το πλαίσιο της υπόθεσης και τα επόμενα βήματα που αναμένεται να ακολουθήσουν, όπως τα παρουσίασε ο Guardian:

Για ποιον λόγο συνελήφθη;

Ο πρώην δούκας του Γιορκ συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Παραμένει υπό κράτηση – χωρίς να έχει γίνει γνωστό πού ακριβώς βρίσκεται – ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ.

Η σύλληψη φαίνεται να συνδέεται με τη θητεία του ως εμπορικού απεσταλμένου και ακολουθεί τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Μεταξύ των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνονται στοιχεία που φέρονται να δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας διαβίβαζε ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα και εμπορικές πληροφορίες στον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παρανομία.

Τι δείχνουν τα έγγραφα;

Ο Άντριου διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος για το διεθνές εμπόριο από το 2001 έως το 2011. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου ταξίδευε διεθνώς και είχε προνομιακή πρόσβαση σε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία, το 2010 φέρεται να προώθησε στον Έπσταϊν κυβερνητικές εκθέσεις από επισκέψεις του στο Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και την Κίνα.

Τα email υποδεικνύουν ότι στις 7 Οκτωβρίου 2010 έστειλε στον Έπσταϊν λεπτομέρειες για επικείμενα επίσημα ταξίδια του στη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, το Σενζέν της Κίνας και το Χονγκ Κονγκ, όπου συνοδευόταν από επιχειρηματικούς συνεργάτες του Έπσταϊν.

Μετά το πέρας του ταξιδιού, στις 30 Νοεμβρίου, φέρεται να προώθησε στον Έπσταϊν επίσημες εκθέσεις των επισκέψεων, οι οποίες του είχαν αποσταλεί από τον τότε ειδικό βοηθό του, Αμίτ Πατέλ, μόλις πέντε λεπτά αφότου τις έλαβε.

Άλλα έγγραφα φέρονται να δείχνουν ότι διαβίβασε πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες σε χρυσό και ουράνιο στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με το BBC, ενημερωτικό σημείωμα που είχαν ετοιμάσει Βρετανοί αξιωματούχοι για τον ίδιο τον Δεκέμβριο του 2010, περιείχε κατάλογο «εμπορικών ευκαιριών υψηλής αξίας» στην επαρχία Χελμάντ και φέρεται να προωθήθηκε επίσης στον Έπσταϊν.

Βάσει των επίσημων κατευθυντήριων γραμμών, οι εμπορικοί απεσταλμένοι έχουν υποχρέωση εχεμύθειας ως προς ευαίσθητες εμπορικές ή πολιτικές πληροφορίες που αφορούν τις επίσημες αποστολές τους.

Η αναφορά κάποιου στα αρχεία Έπσταϊν δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας. Ο Άντριου έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι προέβη σε οποιαδήποτε παράτυπη ενέργεια ή ότι εκμεταλλεύτηκε τον ρόλο του για προσωπικό όφελος.

Μπορεί να ερευνηθεί για φερόμενα σεξουαλικά αδικήματα;

Ναι, σύμφωνα με δικηγόρο που ειδικεύεται στην εκπροσώπηση θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων.

Το 2015, ο συνταξιούχος επίσκοπος της Εκκλησίας της Αγγλίας Πίτερ Μπολ καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκιση για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι είχε καταχραστεί την εξουσία του έναντι νεαρών ανδρών για σεξουαλική ικανοποίηση.

Ο Ρίτσαρντ Σκόρερ, επικεφαλής του τμήματος υποθέσεων κακοποίησης στο δικηγορικό γραφείο Slater and Gordon, δήλωσε ότι «αν οι εισαγγελείς συγκροτήσουν υπόθεση που πείθει ενόρκους πως ο Άντριου καταχράστηκε τη θέση του για να έχει σεξουαλικές σχέσεις με νεαρές γυναίκες, κατά την άποψή μου θα μπορούσε να διωχθεί σε αυτή τη βάση».

Τι ανέφερε η αστυνομία;

Σε σύντομη ανακοίνωση, η Αστυνομία του Τάμεση Βάλεϊ ανέφερε:

«Σήμερα (19/2) συνελήφθη άνδρας περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα και πραγματοποιούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση.

Δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτείται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να μην υπάρξει προσβολή του δικαστηρίου» (contempt of court).»

Τι μπορεί να ακολουθήσει;

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι εξετάζει αν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να ερευνήσει καταγγελία της αντικαθεστωτικής οργάνωσης Republic, η οποία είχε αναφέρει τον Άντριου για ύποπτη παράβαση καθήκοντος.

Η μέγιστη διάρκεια κράτησης χωρίς απαγγελία κατηγοριών είναι 96 ώρες, όμως απαιτούνται σχετικές εγκρίσεις από ανώτερους αξιωματικούς και δικαστήριο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται για 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε τους απαγγέλλονται κατηγορίες είτε αφήνονται ελεύθεροι εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Εφόσον μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα, πιθανότατα θα κρατηθεί σε κελί έως την ανάκριση. Οι αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αρχεία και φωτογραφίες, καθώς και να διενεργήσουν έρευνες σε ακίνητα που κατέχει ή ελέγχει.

Ποια είναι η μέγιστη ποινή;

Η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το αδίκημα τελείται όταν δημόσιος λειτουργός «παραλείπει εκ προθέσεως να εκτελέσει το καθήκον του» ή «ενεργεί εκ προθέσεως κατά τρόπο που συνιστά κατάχρηση της εμπιστοσύνης του κοινού», χωρίς εύλογη δικαιολογία.

Υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή του νόμου;

Το αδίκημα θεωρείται ασαφώς ορισμένο και έχει δεχθεί έντονη κριτική από υπουργούς, το εφετείο και νομικούς ακαδημαϊκούς. Πριν από έξι χρόνια, η Νομική Επιτροπή (Law Commission) χαρακτήρισε το συγκεκριμένο αδίκημα «ένα από τα πιο διαβόητα δύσκολα» στον ορισμό του στην Αγγλία και την Ουαλία.

Παρότι σχεδόν 200 άτομα διώχθηκαν βάσει της συγκεκριμένης διάταξης μεταξύ 2014 και 2024, σχεδόν όλοι ήταν αστυνομικοί ή σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ενώ μόλις τέσσερις καταδίκες αφορούσαν πρόσωπα σε υψηλόβαθμες θέσεις, σύμφωνα με τον δρα Τομ Φροστ, ανώτερο λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο.

Με βάση το νομοσχέδιο περί λογοδοσίας δημοσίων λειτουργών, που εξετάζεται σήμερα από τη Βουλή των Κοινοτήτων, το αδίκημα πρόκειται να αντικατασταθεί από δύο νέα, σαφέστερα αδικήματα.

