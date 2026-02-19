ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου – Ποια είναι τα επόμενα βήματα
Ειδήσεις
22:00 - 19 Φεβ 2026

Βρετανία: Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ντετέκτιβ που προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ εξετάζουν τη δράση του κατά τη θητεία του ως ειδικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο, έπειτα από τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων του εκλιπόντος και διασυρόμενου τραπεζίτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Το βραδύ της Πέμπτης (19/2), έγινε γνωστό από την αστυνομία ότι απελευθέρωθηκε, αλλά η έρευνα συνεχίζεται με τον ίδιο να είναι ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον βρετανικό βασιλικό οίκο, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος, ως αδελφός του συλληφθέντος, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με πιέσεις σχετικά με το αν είχε γνώση των φερόμενων παρατυπιών. Προς το παρόν, δηλώνει ότι στηρίζει τις έρευνες των ανεξάρτητων αρχών, υπογραμμίζοντας πως ο νόμος ισχύει για όλους.

Ακολουθεί ένα Q&A για το πλαίσιο της υπόθεσης και τα επόμενα βήματα που αναμένεται να ακολουθήσουν, όπως τα παρουσίασε ο Guardian:

Για ποιον λόγο συνελήφθη;

Ο πρώην δούκας του Γιορκ συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Παραμένει υπό κράτηση – χωρίς να έχει γίνει γνωστό πού ακριβώς βρίσκεται – ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ.

Η σύλληψη φαίνεται να συνδέεται με τη θητεία του ως εμπορικού απεσταλμένου και ακολουθεί τη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Μεταξύ των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνονται στοιχεία που φέρονται να δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας διαβίβαζε ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα και εμπορικές πληροφορίες στον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παρανομία.

{https://x.com/nypost/status/2024567855719518422?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024567855719518422%7Ctwgr%5E16a5e3a32bd5b282d985261ce25f0dcc23f457c6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lifo.gr%2Fnow%2Fworld%2Feleytheros-afethike-o-antrioy-maoyntmpaten-oyindsor-oi-protes-fotografies-meta-ti}

Τι δείχνουν τα έγγραφα;

Ο Άντριου διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος για το διεθνές εμπόριο από το 2001 έως το 2011. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου ταξίδευε διεθνώς και είχε προνομιακή πρόσβαση σε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία, το 2010 φέρεται να προώθησε στον Έπσταϊν κυβερνητικές εκθέσεις από επισκέψεις του στο Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και την Κίνα.

Τα email υποδεικνύουν ότι στις 7 Οκτωβρίου 2010 έστειλε στον Έπσταϊν λεπτομέρειες για επικείμενα επίσημα ταξίδια του στη Σιγκαπούρη, το Βιετνάμ, το Σενζέν της Κίνας και το Χονγκ Κονγκ, όπου συνοδευόταν από επιχειρηματικούς συνεργάτες του Έπσταϊν.

Μετά το πέρας του ταξιδιού, στις 30 Νοεμβρίου, φέρεται να προώθησε στον Έπσταϊν επίσημες εκθέσεις των επισκέψεων, οι οποίες του είχαν αποσταλεί από τον τότε ειδικό βοηθό του, Αμίτ Πατέλ, μόλις πέντε λεπτά αφότου τις έλαβε.

Άλλα έγγραφα φέρονται να δείχνουν ότι διαβίβασε πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες σε χρυσό και ουράνιο στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με το BBC, ενημερωτικό σημείωμα που είχαν ετοιμάσει Βρετανοί αξιωματούχοι για τον ίδιο τον Δεκέμβριο του 2010, περιείχε κατάλογο «εμπορικών ευκαιριών υψηλής αξίας» στην επαρχία Χελμάντ και φέρεται να προωθήθηκε επίσης στον Έπσταϊν.

Βάσει των επίσημων κατευθυντήριων γραμμών, οι εμπορικοί απεσταλμένοι έχουν υποχρέωση εχεμύθειας ως προς ευαίσθητες εμπορικές ή πολιτικές πληροφορίες που αφορούν τις επίσημες αποστολές τους.

Η αναφορά κάποιου στα αρχεία Έπσταϊν δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας. Ο Άντριου έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι προέβη σε οποιαδήποτε παράτυπη ενέργεια ή ότι εκμεταλλεύτηκε τον ρόλο του για προσωπικό όφελος.

Μπορεί να ερευνηθεί για φερόμενα σεξουαλικά αδικήματα;

Ναι, σύμφωνα με δικηγόρο που ειδικεύεται στην εκπροσώπηση θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων.

Το 2015, ο συνταξιούχος επίσκοπος της Εκκλησίας της Αγγλίας Πίτερ Μπολ καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκιση για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι είχε καταχραστεί την εξουσία του έναντι νεαρών ανδρών για σεξουαλική ικανοποίηση.

Ο Ρίτσαρντ Σκόρερ, επικεφαλής του τμήματος υποθέσεων κακοποίησης στο δικηγορικό γραφείο Slater and Gordon, δήλωσε ότι «αν οι εισαγγελείς συγκροτήσουν υπόθεση που πείθει ενόρκους πως ο Άντριου καταχράστηκε τη θέση του για να έχει σεξουαλικές σχέσεις με νεαρές γυναίκες, κατά την άποψή μου θα μπορούσε να διωχθεί σε αυτή τη βάση».

Τι ανέφερε η αστυνομία;

Σε σύντομη ανακοίνωση, η Αστυνομία του Τάμεση Βάλεϊ ανέφερε:

«Σήμερα (19/2) συνελήφθη άνδρας περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα και πραγματοποιούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση.

Δεν θα δοθεί στη δημοσιότητα το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτείται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να μην υπάρξει προσβολή του δικαστηρίου» (contempt of court).»

Τι μπορεί να ακολουθήσει;

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι εξετάζει αν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να ερευνήσει καταγγελία της αντικαθεστωτικής οργάνωσης Republic, η οποία είχε αναφέρει τον Άντριου για ύποπτη παράβαση καθήκοντος.

Η μέγιστη διάρκεια κράτησης χωρίς απαγγελία κατηγοριών είναι 96 ώρες, όμως απαιτούνται σχετικές εγκρίσεις από ανώτερους αξιωματικούς και δικαστήριο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται για 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε τους απαγγέλλονται κατηγορίες είτε αφήνονται ελεύθεροι εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Εφόσον μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα, πιθανότατα θα κρατηθεί σε κελί έως την ανάκριση. Οι αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αρχεία και φωτογραφίες, καθώς και να διενεργήσουν έρευνες σε ακίνητα που κατέχει ή ελέγχει.

Ποια είναι η μέγιστη ποινή;

Η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το αδίκημα τελείται όταν δημόσιος λειτουργός «παραλείπει εκ προθέσεως να εκτελέσει το καθήκον του» ή «ενεργεί εκ προθέσεως κατά τρόπο που συνιστά κατάχρηση της εμπιστοσύνης του κοινού», χωρίς εύλογη δικαιολογία.

Υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή του νόμου;

Το αδίκημα θεωρείται ασαφώς ορισμένο και έχει δεχθεί έντονη κριτική από υπουργούς, το εφετείο και νομικούς ακαδημαϊκούς. Πριν από έξι χρόνια, η Νομική Επιτροπή (Law Commission) χαρακτήρισε το συγκεκριμένο αδίκημα «ένα από τα πιο διαβόητα δύσκολα» στον ορισμό του στην Αγγλία και την Ουαλία.

Παρότι σχεδόν 200 άτομα διώχθηκαν βάσει της συγκεκριμένης διάταξης μεταξύ 2014 και 2024, σχεδόν όλοι ήταν αστυνομικοί ή σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ενώ μόλις τέσσερις καταδίκες αφορούσαν πρόσωπα σε υψηλόβαθμες θέσεις, σύμφωνα με τον δρα Τομ Φροστ, ανώτερο λέκτορα Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο.

Με βάση το νομοσχέδιο περί λογοδοσίας δημοσίων λειτουργών, που εξετάζεται σήμερα από τη Βουλή των Κοινοτήτων, το αδίκημα πρόκειται να αντικατασταθεί από δύο νέα, σαφέστερα αδικήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgj2jl0k9sbd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 19/02/2026 - 22:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επανεξελέγη Πρόεδρος του ΝΕΕ ο Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος
Ναυτιλία

Επανεξελέγη Πρόεδρος του ΝΕΕ ο Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος

Αρνητικό κλείσιμο στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Αρνητικό κλείσιμο στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Γάζα: Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης ξεκίνησε τις διαδικασίες πρόσληψης αστυνομικών
Ειδήσεις

Γάζα: Η Εθνική Επιτροπή Διοίκησης ξεκίνησε τις διαδικασίες πρόσληψης αστυνομικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Σαράγιεβο Σαφάρι»: Νέες πτυχές μιας σκοτεινής και αποσιωπημένης ιστορίας
Ειδήσεις

«Σαράγιεβο Σαφάρι»: Νέες πτυχές μιας σκοτεινής και αποσιωπημένης ιστορίας

Νέα έγγραφα του FBI επαναφέρουν ισχυρισμούς για κακοποίηση ανήλικης από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ειδήσεις

Νέα έγγραφα του FBI επαναφέρουν ισχυρισμούς για κακοποίηση ανήλικης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Έκτακτη επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας στην Κύπρο μετά το χτύπημα drone στη βάση Ακρωτηρίου
Ειδήσεις

Έκτακτη επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας στην Κύπρο μετά το χτύπημα drone στη βάση Ακρωτηρίου

Υπόθεση Έπσταϊν: Η Χίλαρι Κλίντον μιλά για «πολιτικό θέατρο» των Ρεπουμπλικανών - «Δεν ήξερε ο Μπιλ»
Ειδήσεις

Υπόθεση Έπσταϊν: Η Χίλαρι Κλίντον μιλά για «πολιτικό θέατρο» των Ρεπουμπλικανών - «Δεν ήξερε ο Μπιλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 21:50

Τραμπ: Κανείς δεν θα ελέγχει το Ορμούζ – Ανοιχτό με αμερικανική επιτήρηση

Πολιτική
27/05/2026 - 21:36

ΕΛΑΣ: Ανακοινώθηκαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 21:14

Safe Bulkers: Από 2 Ιουνίου στο ταμπλό της Αθήνας οι 101,8 εκατ. μετοχές

Πολιτική
27/05/2026 - 21:00

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που δεν εξαρτάται από τα συμφέροντα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 20:39

Οι IDF επεκτείνουν τον πόλεμο στον Λίβανο – Νέες εντολές εκκένωσης

Πολιτική
27/05/2026 - 20:21

Απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: Αναθεωρητικές και αυθαίρετες οι τουρκικές θέσεις για τα νησιά

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα άρουμε τις κυρώσεις στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 19:39

Ευρωπαϊκές μετοχές: Ήπια κέρδη με φόντο τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:18

Γκιουλέρ προς Αθήνα: Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα – Θα εξαλείψουμε κάθε απειλή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 19:07

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου σε αρδευτικό κανάλι

Πολιτική
27/05/2026 - 18:56

Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Απύθμενο θράσος - Έκανε την πιο θεαματική «κωλοτούμπα» στην πολιτική ιστορία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:45

Motor Oil: Καθαρά κέρδη €332,7 εκατ. και τζίρος €3,36 δισ. στο α’ τρίμηνο

Υγεία
27/05/2026 - 18:36

ΕΟΦ: Αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 82 φαρμακευτικά σκευάσματα

Φορολογία
27/05/2026 - 18:21

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:20

Το Pamestoixima.gr «ξαναχτυπά» με νέο challenge για το Παγκόσμιο (vid.)

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/05/2026 - 18:14

Oι Adriatique ξεσήκωσαν την Αθήνα – Ένα μουσικό experience με την υπογραφή της Allwyn

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:14

Στο «κλαμπ» των Euronext Tech Leaders οι Bally’s Intralot και Qualco Group

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 18:01

Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 18:00

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 17:55

Πετρέλαιο: «Βουτιά» έως 6% με φόντο τις θετικές εξελίξεις για το Ορμούζ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:51

Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος

Σχόλια Αγοράς
27/05/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Έκτη σερί άνοδος με αυξημένο τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

Ειδήσεις
27/05/2026 - 17:46

Συνεχίστηκε με εντάσεις η δίκη για τα Τέμπη - Στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος

Οικονομία
27/05/2026 - 17:40

Μελέτη ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα 50η μεταξύ 69 οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητά της

Εργασιακά
27/05/2026 - 17:32

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο

Πολιτική
27/05/2026 - 17:30

Καλαφάτης: Εγκαινίασε τη νέα κτιριακή επέκταση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:29

Fais Group: Η θυγατρική του ELSOL απορροφά την E-TENNIS

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/05/2026 - 17:26

Το νέο BYD DOLPHIN G DM-i έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας επανάσταση στην κατηγορία Β

Ακίνητα
27/05/2026 - 17:22

ΕΤΑΔ: Η «OTUS I.K.E.» οριστικός πλειοδότης για το «Ξενία Βυτίνας»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 17:18

AB και WWF Ελλάς: Στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα το 2030 για ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ