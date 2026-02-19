Επανεξελέγη Πρόεδρος του ΝΕΕ ο Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος

Επανεξελέγη Πρόεδρος του Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος ο Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος, κατά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (18/2) ( για την ανανέωση του 50% των μελών του.

Αντιπρόεδροι εξελέγησαν οι Γεώργιος Γαβριήλ και Βασίλειος Λογοθέτης, ενώ στη Διοικούσα Επιτροπή συμμετέχουν η Αντωνία Λουδάρου και οι Σπυρίδων Πασχάλης, Ιωάννης Πλατσίδακης και Χαράλαμπος Σημαντώνης.

Η συγκρότηση του νέου διοικητικού σχήματος πραγματοποιείται σε μία περίοδο αυξημένων προκλήσεων για τη διεθνή ναυτιλία, με αιχμή τις κανονιστικές απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης, τις γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές και τον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Ναυτικό Επιμελητήριο καλείται να διατηρήσει τον ρόλο του ως βασικός θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας και φορέας συντονισμού της ναυτιλιακής κοινότητας.

Σε δήλωσή του μετά την επανεκλογή, ο κ. Αλεξανδράτος τόνισε ότι η ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του αποτελεί πρωτίστως ευθύνη απέναντι στο σύνολο του κλάδου.

Όπως σημείωσε, ο ρόλος του Επιμελητηρίου δεν περιορίζεται στην έκφραση μιας ακόμη θεσμικής θέσης, αλλά εστιάζει στη σύνθεση, τον συντονισμό και τη θεσμική ενίσχυση κάθε επιμέρους φορέα της ναυτιλίας, σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία.

Παράλληλα, ανέδειξε τον ευρύτερο χαρακτήρα της ελληνικής ναυτιλίας ως εθνικής δύναμης με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και διεθνή επιρροή, υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα του κλάδου αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για τη διατήρηση και ενίσχυση της παγκόσμιας θέσης της χώρας στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η αναφορά του στη σημασία της συλλογικής λειτουργίας της ναυτιλιακής κοινότητας αποτυπώνει και τη βασική κατεύθυνση της νέας διοικητικής περιόδου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από εκπροσώπους ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων της ναυτιλίας, στοιχείο που αντανακλά τη σύνθετη δομή του ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος.

Η θεσμική αυτή πολυφωνία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων θέσεων σε ζητήματα που αφορούν τη διεθνή ρύθμιση της ναυτιλίας, την ανταγωνιστικότητα του ελληνόκτητου στόλου, τη ναυτική εκπαίδευση και τη διασύνδεση της ναυτιλίας με την εθνική οικονομία.