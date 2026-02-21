ΠΑΣΟΚ: Να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις η κυβέρνηση για το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική
15:10 - 21 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ζητά από την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ειδικότερα αναφέρει σε δήλωσή του ότι «έπειτα από πολυήμερη και ανεξήγητη σιωπή του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος στοχοποίησε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, χθες ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιάννης Αντωνίου, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Έλληνα Υφυπουργού».

Προσθέτει ότι «σύμφωνα με όσα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra και στον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, οι συζητήσεις για την υλοποίηση του έργου γίνονται σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς οι αναγκαίες έρευνες πριν δύο χρόνια, στα ανοικτά της Κάσου, δεν ολοκληρώθηκαν και ως εκ τούτου λείπουν τα τεχνικά δεδομένα που θα καθόριζαν το ακριβές κόστος της επένδυσης».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως «όσα είπε ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εκπεφρασμένη θέση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, που έχει δηλώσει από τον Ιούλιο του 2024 πως το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε προσηκόντως, αλλά και την ατμόσφαιρα δημόσιας αντιπαράθεσης Αθήνας-Λευκωσίας που διαμορφώθηκε το 2025 και ελαφρά τη καρδία συντήρησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης με τους πρόσφατους ισχυρισμούς του».

«Και όλα αυτά», σημειώνει, «για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, για το οποίο λίγες ημέρες πριν ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Γιόργκενσεν, απαντώντας στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη, επιβεβαίωσε την οικονομική και γεωπολιτική στήριξη της ΕΕ, έναντι ενεργειών και αμφισβητήσεων και από τρίτες χώρες όπως η Τουρκία».

Κατόπιν αυτών, ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου» και ρωτά: «Ποια είναι η θέση της για τη δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, που επιρρίπτει όλες τις ευθύνες στην Κύπρο; Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;».

