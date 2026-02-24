Διεθνής καταδίκη κατά του Ισραήλ για «de facto προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βραζιλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Τουρκίας και διαφόρων άλλων κρατών καταδίκασαν ισραηλινές αποφάσεις, οι οποίες, όπως ανέφεραν, εισάγουν εκτεταμένες επεκτάσεις του παράνομου ισραηλινού ελέγχου στη Δυτική Όχθη.

«Οι αλλαγές είναι ευρείας κλίμακας, επαναταξινομώντας παλαιστινιακή γη ως αποκαλούμενη ισραηλινή “κρατική γη”, επιταχύνοντας την παράνομη εποικιστική δραστηριότητα και εδραιώνοντας περαιτέρω την ισραηλινή διοίκηση», ανέφερε η κοινή ανακοίνωση, που εκδόθηκε αργά τη Δευτέρα (23/2) από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, άλλες χώρες που υπέγραψαν την ανακοίνωση ήταν η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και το Κατάρ, καθώς και οι επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε στις 15 Φεβρουαρίου περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για να διευκολύνει τους εποίκους να αγοράζουν γη, μια κίνηση που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν «de facto προσάρτηση».

Επσημαίνεται ότι η Δυτική Όχθη συγκαταλέγεται στα εδάφη που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για ένα ανεξάρτητο κράτος. Μεγάλο μέρος της τελεί υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, με περιορισμένη παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση σε ορισμένες περιοχές που διοικούνται από τη δυτικά υποστηριζόμενη Παλαιστινιακή Αρχή.

Η κοινή ανακοίνωση ανέφερε ότι οι οικισμοί, καθώς και οι αποφάσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω προώθησή τους, συνιστούν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ένα ακόμη βήμα προς μια «απαράδεκτη de facto προσάρτηση».

Πρόσθετε ότι υπονομεύουν επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και απειλούν κάθε ουσιαστική προοπτική περιφερειακής ολοκλήρωσης.