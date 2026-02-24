ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνής καταδίκη κατά του Ισραήλ για «de facto προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης
Ειδήσεις
10:38 - 24 Φεβ 2026

Διεθνής καταδίκη κατά του Ισραήλ για «de facto προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βραζιλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Τουρκίας και διαφόρων άλλων κρατών καταδίκασαν ισραηλινές αποφάσεις, οι οποίες, όπως ανέφεραν, εισάγουν εκτεταμένες επεκτάσεις του παράνομου ισραηλινού ελέγχου στη Δυτική Όχθη.

«Οι αλλαγές είναι ευρείας κλίμακας, επαναταξινομώντας παλαιστινιακή γη ως αποκαλούμενη ισραηλινή “κρατική γη”, επιταχύνοντας την παράνομη εποικιστική δραστηριότητα και εδραιώνοντας περαιτέρω την ισραηλινή διοίκηση», ανέφερε η κοινή ανακοίνωση, που εκδόθηκε αργά τη Δευτέρα (23/2) από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, άλλες χώρες που υπέγραψαν την ανακοίνωση ήταν η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και το Κατάρ, καθώς και οι επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε στις 15 Φεβρουαρίου περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για να διευκολύνει τους εποίκους να αγοράζουν γη, μια κίνηση που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν «de facto προσάρτηση».

Επσημαίνεται ότι η Δυτική Όχθη συγκαταλέγεται στα εδάφη που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για ένα ανεξάρτητο κράτος. Μεγάλο μέρος της τελεί υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, με περιορισμένη παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση σε ορισμένες περιοχές που διοικούνται από τη δυτικά υποστηριζόμενη Παλαιστινιακή Αρχή.

Η κοινή ανακοίνωση ανέφερε ότι οι οικισμοί, καθώς και οι αποφάσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω προώθησή τους, συνιστούν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ένα ακόμη βήμα προς μια «απαράδεκτη de facto προσάρτηση».

Πρόσθετε ότι υπονομεύουν επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και απειλούν κάθε ουσιαστική προοπτική περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωαγορές: Αρνητική εκκίνηση με το βλέμμα στον Τραμπ
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Αρνητική εκκίνηση με το βλέμμα στον Τραμπ

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Αρτηρία ειρήνης και ευημερίας ο Κάθετος Διάδρομος - Αιχμές για την Τουρκία
Πολιτική

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Αρτηρία ειρήνης και ευημερίας ο Κάθετος Διάδρομος - Αιχμές για την Τουρκία

Σε ισχύ η αύξηση του μισθού στους στρατιώτες - Θητεία μόνο στον Στρατό Ξηράς
Ειδήσεις

Σε ισχύ η αύξηση του μισθού στους στρατιώτες - Θητεία μόνο στον Στρατό Ξηράς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου
Ειδήσεις

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης
Ειδήσεις

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες
Ειδήσεις

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι για το πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οικονομία
01/06/2026 - 10:25

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 10:19

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:13

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

Πολιτική
01/06/2026 - 10:03

Ο εξαιρετικός Κ. Τσουτσοπλίδης ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/06/2026 - 10:00

Σκληρό μπρα ντε φερ των φορέων για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι κρίσιμες διαφωνίες

Τεχνολογία
01/06/2026 - 09:38

Τι είναι το CRM, που υπόσχεται να αλλάξει πλήρως τη λειτουργία του Δημοσίου

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 09:30

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:44

Αριστερά εναντίον Ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας - Ποιοι πάνε σε δεύτερο γύρο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:32

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά και βάση drones - Αντίποινα στο Κουβέιτ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ