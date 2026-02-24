ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλεύρης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας–Ιταλίας–Ισπανίας για επιστροφές και αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική
Πολιτική
17:09 - 24 Φεβ 2026

Πλεύρης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας–Ιταλίας–Ισπανίας για επιστροφές και αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, βρίσκεται στη Ρώμη όπου έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του της Ιταλία και της Ισπανία, όπως και με τον αρμόδιο υπουργό του Πακιστάν.  

Σε δήλωσή του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετικά με τους κύριους στόχους του ταξιδιού του, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε:

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Ιταλός ομόλογός μου. Έχει καλέσει εμένα και τον Ισπανό ομόλογό μας, σε μια ευρύτερη συζήτηση που κάνουμε, με στόχο οι χώρες οι οποίες δέχονται τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση, όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία, να μπορούν να συζητούν απευθείας -σε κεντρικό επίπεδο- με τις χώρες που στέλνουν μετανάστες».

Ο Υπουργός σημείωσε ότι: «Ο στόχος είναι να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία και στο κομμάτι της παράνομης μετανάστευσης και της αύξησης των επιστροφών. Στην Ελλάδα, κυρίαρχα, οι χώρες που στέλνουν μετανάστες και δεν δικαιολογούν άσυλο είναι η Αίγυπτος -σε πολύ μεγάλο ποσοστό- και σε μικρότερο το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Με το Πακιστάν, αυτή την στιγμή, έχουμε καλή συνεργασία σε ό,τι αφορά τις επιστροφές. Εγκαινιάζουμε τις απευθείας αυτές επαφές, ώστε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες που δεν δικαιούνται άσυλο, ότι δεν πρέπει να επιλέγουν να έρχονται στην Ευρώπη παράνομα -διότι θα επιστραφούν πίσω- και η μόνη δυνατότητα είναι οι νόμιμες δίαυλοι, οι οποίες υπάρχουν».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, όσον αφορά στους κανονισμούς του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου και τη συζήτησή τους με την Ιταλία και την Ισπανία, ο κ. Πλεύρης προσέθεσε:

«Η Ιταλία, η Ισπανία και εμείς έχουμε, ουσιαστικά, κοινά προβλήματα διότι είμαστε χώρες πρώτης υποδοχής, ενώ παράλληλα έχουμε χερσαία σύνορα με την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι παράγουμε και δευτερογενείς ροές. Συνεπώς έχουμε κοινούς, έντονους προβληματισμούς, αλλά ειδικά με την Ιταλία έχουμε μια κοινή αντίληψη ως προς την σκληρή μεταναστευτική πολιτική.»

Ακόμη, ανέφερε: «Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και προσπαθούμε να έχουμε κοινές θέσεις στα θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με την εφαρμογή του Συμφώνου (το οποίο ξεκινά τον Ιούνιο με αρκετές υποχρεώσεις για τις χώρες πρώτης υποδοχής αλλά και, αντίστοιχα, με δυνατότητα να λαμβάνουμε αλληλεγγύη) όπως και με δυο άλλα πολύ σημαντικά κείμενα. Πρόκειται για τον Κανονισμό για τις Ασφαλείς Τρίτες Χώρες, δηλαδή να ονομάζει η Ευρώπη κάποιες χώρες ασφαλείς. Ο Κανονισμός αυτός ήδη ψηφίστηκε και έτσι μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα οι επιστροφές και είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, διότι αφορά την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Το δεύτερο κείμενο είναι ο Κανονισμός Επιστροφών, που ουσιαστικά θα διευκολύνει όλο αυτό το πλαίσιο των απελάσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων. Με την Ιταλία, συνεπώς, είμαστε σε μια στενή συνεργασία και η σημερινή συνάντηση στέλνει το μήνυμα ότι, πλέον, μιλάμε και απευθείας με τις χώρες που στέλνουν μετανάστες, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία
Πολιτική

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία
Ειδήσεις

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ