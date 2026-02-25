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Καρυστιανού: Δε με εκφράζουν οι ακραίες θέσεις - Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του νέου κόμματος
Πολιτική
20:34 - 25 Φεβ 2026

Καρυστιανού: Δε με εκφράζουν οι ακραίες θέσεις - Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του νέου κόμματος

Reporter.gr Newsroom
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Η Μαρία Καρυστιανού παραχώρησε σήμερα (25/2) μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στα σχόλια που έχουν διατυπωθεί για το πρόσωπό της από τη στιγμή που αποφάσισε να εμπλακεί ενεργά με την πολιτική.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν σε συνέντευξή της στο OPEN, η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι θεωρεί τον εαυτό της «πολύ διάφανο άνθρωπο», μια επαγγελματία με δύο παιδιά, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα που άλλαξε τη ζωή της για πάντα.

«Η Μαρία Καρυστιανού είναι αυτό που βλέπετε. Είμαι μια ελεύθερη επαγγελματίας, μητέρα δύο παιδιών, που ξαφνικά ο κόσμος μου άλλαξε 180 μοίρες. Βρέθηκα αντιμέτωπη με το σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας, σε ένα περιβάλλον όπου λείπουν η δικαιοσύνη και η δημοκρατία», δήλωσε, αναφερόμενη στην προσωπική της εμπειρία.

Σημείωσε ότι η σιωπή της μέχρι σήμερα οφειλόταν στην αίσθηση αδυναμίας να αλλάξει κάτι: «Δεν βλέπαμε φως στο τούνελ. Όταν ήρθα αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, θεώρησα ότι δεν μπορούσα να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου ανεχόμενη απλώς την ίδια κατάσταση».

Η ίδια τόνισε ότι η επαγγελματική της δραστηριότητα λειτουργεί και ως ψυχοθεραπεία, καθώς η επαφή με τα παιδιά και με τους γονείς την βοηθά να αντιμετωπίζει την δύσκολη πραγματικότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo778c0n4jd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η απόφαση να ασχοληθεί με την πολιτική

Απαντώντας για την επιλογή της να εμπλακεί στην πολιτική και για την πιθανή απογοήτευση που προκάλεσε σε κάποιους, η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε ότι το προσωπικό πένθος δεν αλλάζει: «Το πένθος θα υπάρχει για πάντα, όπως συμβαίνει σε όλους τους γονείς που έχουν βιώσει παρόμοια τραγωδία».

Προέβη δε σε αποσαφήνιση για το θεμελιώδες δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά: «Κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα εκλέγεσθαι. Δεν θεωρώ ότι η καταγωγή από πολιτικά τζάκια ή κόμματα εγγυάται ότι θα λειτουργήσει κάποιος σωστά. Στην πραγματικότητα, συχνά προασπίζεσαι συμφέροντα του κόμματος ή τα προσωπικά σου. Το πιο υγιές είναι να βγει στην πολιτική κάποιος που προέρχεται από την κοινωνία».

Θέσεις και αξίες

Για τις επικρίσεις που έχει δεχθεί από πολιτικά κόμματα, η κ. Καρυστιανού υποστήριξε ότι το κίνημά της δεν είναι κίνημα διαμαρτυρίας, αλλά έχει στόχο να δει στην πράξη την εφαρμογή της δικαιοσύνης και της πάταξης της διαπλοκής: «Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, όχι απλώς να διαμαρτυρόμαστε».

Σχετικά με το αν οι θέσεις της ανήκουν στην ακροδεξιά ή αν είναι θρησκόληπτη, η ίδια τόνισε: «Οι ακραίες θέσεις δεν με εκφράζουν. Είμαι υπέρ του δικαίου, της δικαιοσύνης, της ισονομίας. Έχω πνευματικό και πιστεύω σε αξίες που μου λείπουν από τη ζωή μου. Δεν είναι κακό να πιστεύεις και να προσπαθείς να είσαι καλός άνθρωπος».

Η ταμπέλα και η σύνδεση με την κοινωνία

Η ίδια επισήμανε ότι το πολιτικό σύστημα δυσκολεύεται να αποδεχθεί ότι υπάρχει μια άμεση σύνδεση με την κοινωνία: «Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να μπει μια “ταμπέλα”, να χαρακτηριστώ κάπως, ώστε να απομακρυνθεί ο κόσμος από δίπλα μου. Αυτό που συνέβη και είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, είναι ότι ενώθηκε ο κόσμος γύρω μου».

Η κ. Καρυστιανού κατέληξε: «Η σύνδεση μου με την κοινωνία τους τρομάζει. Εμείς θέλουμε να φέρουμε τα δεδομένα στη σωστή τους βάση, να λειτουργούν υπέρ του πολίτη και όχι υπέρ της τσέπης μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo7aisteug1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Θα ήθελα πολύ να κάνω ένα ντιμπέιτ με τον κύριο Γεωργιάδη»

Για το ΕΣΥ πέταξε το γάντι στον Άδωνι Γεωργιάδη:

«Όταν ήμουν σε νοσοκομείο με την ειδικότητά μου, 2008 – 2009, η κατάσταση ήταν τραγική, τόσο που αποφάσισα ότι δε μπορώ να δουλέψω σε νοσοκομείο. Από τότε τα πράγματα έχουν γίνει 1.000 φορές χειρότερα και ο υπουργός πρέπει να επισκεφθεί τα νοσοκομεία για να λύσει τα προβλήματα…

Αλλά να παρουσιάζεσαι μόνο για να κόβεις κορδέλες, κοροϊδεύεις τους ανθρώπους αυτούς. Και γιατί ο υπουργός πρέπει να πάει με τα ΜΑΤ σε μια δομή; Θα ήθελα πολύ να κάνω ένα ντιμπέιτ με τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι ένας τύπους πολιτικού που δε με εκφράζει. Ούτε ως γιατρός, απαντήσεις δεν πήρα. Συμπεριφέρεται απαξιωτικά στους πολίτες, όχι μόνο σε εμένα. Όποιος διαφωνεί μαζί του είναι “κομουνιστής” και “αναρχικός”.

Έχουμε βαρεθεί να τον βλέπουμε να δίνει συνεντεύξεις στα πάνελ χωρίς να λέει κάτι. Έχει θέματα με εμένα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, δεν έχω πάρει αποφάσεις για τη χώρα. Τον τρομάζει η καθαρότητα του σκοπού και η επιμονή μας να τα καταφέρουμε. Επιτυχημένος υπουργός δεν είναι, γιατί δεν έχει αφήσει αξιόλογο έργο και ειδικά τώρα στο Υγείας».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 10:01
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