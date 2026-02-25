Πόρισμα ΕΜΠ για Βιολάντα: Ο σωλήνας προπανίου είχε τοποθετηθεί λάθος

Πληροφορίες για το πόρισμα του αρμόδιου εργαστηρίου του Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με το διαβρωμένο σωλήνα, από τον οποίο προήλθε η διαρροή προπανίου και η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περίπου δύο εβδομάδες μετά την παραλαβή του 7,5 μέτρων σωλήνα, το ΕΜΠ ολοκληρώνει τον φάκελο του πορίσματος και τον αποστέλλει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Το πόρισμα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία από τον ενδελεχή έλεγχο του σωλήνα, όπου διαπιστώθηκαν οπές διαφόρων μεγεθών καθ’ όλο το μήκος του, οι οποίες καταγράφηκαν και μέσω ειδικού μικροσκοπίου.

Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι ο σωλήνας είχε τοποθετηθεί λάθος, υπόγεια, χωρίς άμμο, πίσσα ή αντιδιαβρωτική προστασία, παρά το γεγονός ότι το υλικό του, ο χάλυβας, ήταν κατάλληλο. Εκτιμάται ότι η διάβρωση προχωρούσε με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά ανά έτος, ξεκινώντας από την αρχή της υπογειοποίησης, με αρχικό πάχος σωλήνωσης 2,7 χιλιοστά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο επιτόπιος έλεγχος και η παρακολούθηση της δυναμικής πίεσης θα μπορούσαν να αποτρέψουν το δυστύχημα, αν είχε διαγνωστεί εγκαίρως η διαρροή προπανίου.

Σημειώνεται επίσης ότι το πρωτόκολλο για τους υπογειοποιημένους σωλήνες προβλέπει επανέλεγχο κάθε πέντε χρόνια, κάτι που αν είχε εφαρμοστεί, το δυστύχημα πιθανότατα θα είχε αποφευχθεί.

Το πόρισμα του ΕΜΠ θα διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ και κατόπιν στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση στα Τρίκαλα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo66clemp3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διερεύνηση ποινικών ευθυνών

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφασίσουν άμεσα εάν θα ζητήσουν νέο κύκλο καταθέσεων μαρτύρων ή αν θα προχωρήσουν σε νέες ποινικές διώξεις κατά τρίτων προσώπων που ενδέχεται να φέρουν ευθύνη. Παράλληλα, οι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη ετοιμάζουν έφεση κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας την αποφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σοκ προκαλεί παρ' όλα αυτά η μαρτυρία αρμόδιου τεχνικού, ο οποίος διαπίστωσε ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας ήταν κρεμασμένο και αποσυνδεδεμένο, παρά τον κρίσιμο ρόλο του στη διακοπή παροχής σε περίπτωση διαρροής, εφόσον υπήρχαν ανιχνευτές αερίου.

Επιπλέον, κατάθεση πολιτικού μηχανικού φέρει τον ιδιοκτήτη να αρνήθηκε την πολεοδομική τακτοποίηση του υπόγειου χώρου, υποστηρίζοντας ότι ήταν αχρησιμοποίητος και χωρίς ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αντίθετα, εργαζόμενος στο εργοστάσιο ανέφερε ότι κάτω από τον χώρο όπου εργάζονταν οι άτυχες γυναίκες υπήρχε αποθήκη με μηχάνημα καθαρισμού νερού, συνδεδεμένο στο ρεύμα και σε λειτουργία από τον υδραυλικό της μονάδας.

Όλα αυτά τα στοιχεία εξετάζονται λεπτομερώς από τον ανακριτή, ο οποίος μελετά τη δικογραφία και την απολογία του προσωρινά κρατούμενου ιδιοκτήτη.