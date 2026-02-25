ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πόρισμα ΕΜΠ για Βιολάντα: Ο σωλήνας προπανίου είχε τοποθετηθεί λάθος
Ειδήσεις
20:10 - 25 Φεβ 2026

Πόρισμα ΕΜΠ για Βιολάντα: Ο σωλήνας προπανίου είχε τοποθετηθεί λάθος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πληροφορίες για το πόρισμα του αρμόδιου εργαστηρίου του Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με το διαβρωμένο σωλήνα, από τον οποίο προήλθε η διαρροή προπανίου και η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.     

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περίπου δύο εβδομάδες μετά την παραλαβή του 7,5 μέτρων σωλήνα, το ΕΜΠ ολοκληρώνει τον φάκελο του πορίσματος και τον αποστέλλει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Το πόρισμα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία από τον ενδελεχή έλεγχο του σωλήνα, όπου διαπιστώθηκαν οπές διαφόρων μεγεθών καθ’ όλο το μήκος του, οι οποίες καταγράφηκαν και μέσω ειδικού μικροσκοπίου.

Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι ο σωλήνας είχε τοποθετηθεί λάθος, υπόγεια, χωρίς άμμο, πίσσα ή αντιδιαβρωτική προστασία, παρά το γεγονός ότι το υλικό του, ο χάλυβας, ήταν κατάλληλο. Εκτιμάται ότι η διάβρωση προχωρούσε με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά ανά έτος, ξεκινώντας από την αρχή της υπογειοποίησης, με αρχικό πάχος σωλήνωσης 2,7 χιλιοστά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο επιτόπιος έλεγχος και η παρακολούθηση της δυναμικής πίεσης θα μπορούσαν να αποτρέψουν το δυστύχημα, αν είχε διαγνωστεί εγκαίρως η διαρροή προπανίου.

Σημειώνεται επίσης ότι το πρωτόκολλο για τους υπογειοποιημένους σωλήνες προβλέπει επανέλεγχο κάθε πέντε χρόνια, κάτι που αν είχε εφαρμοστεί, το δυστύχημα πιθανότατα θα είχε αποφευχθεί.

Το πόρισμα του ΕΜΠ θα διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ και κατόπιν στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση στα Τρίκαλα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo66clemp3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διερεύνηση ποινικών ευθυνών

Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφασίσουν άμεσα εάν θα ζητήσουν νέο κύκλο καταθέσεων μαρτύρων ή αν θα προχωρήσουν σε νέες ποινικές διώξεις κατά τρίτων προσώπων που ενδέχεται να φέρουν ευθύνη. Παράλληλα, οι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη ετοιμάζουν έφεση κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητώντας την αποφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σοκ προκαλεί παρ' όλα αυτά η μαρτυρία αρμόδιου τεχνικού, ο οποίος διαπίστωσε ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας ήταν κρεμασμένο και αποσυνδεδεμένο, παρά τον κρίσιμο ρόλο του στη διακοπή παροχής σε περίπτωση διαρροής, εφόσον υπήρχαν ανιχνευτές αερίου.

Επιπλέον, κατάθεση πολιτικού μηχανικού φέρει τον ιδιοκτήτη να αρνήθηκε την πολεοδομική τακτοποίηση του υπόγειου χώρου, υποστηρίζοντας ότι ήταν αχρησιμοποίητος και χωρίς ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Αντίθετα, εργαζόμενος στο εργοστάσιο ανέφερε ότι κάτω από τον χώρο όπου εργάζονταν οι άτυχες γυναίκες υπήρχε αποθήκη με μηχάνημα καθαρισμού νερού, συνδεδεμένο στο ρεύμα και σε λειτουργία από τον υδραυλικό της μονάδας.

Όλα αυτά τα στοιχεία εξετάζονται λεπτομερώς από τον ανακριτή, ο οποίος μελετά τη δικογραφία και την απολογία του προσωρινά κρατούμενου ιδιοκτήτη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΘΟ: Καμία παράβαση του ενωσιακού δικαίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Καμία παράβαση του ενωσιακού δικαίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ισλανδία: Δημοψήφισμα τους επόμενους μήνες για ένταξη στην ΕΕ
Ειδήσεις

Ισλανδία: Δημοψήφισμα τους επόμενους μήνες για ένταξη στην ΕΕ

Ίδρυμα Ευγενίδου: Το Πλάνο Δράσεων με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων - Μνημόνιο Συνεργασίας με το CERN
Επιχειρήσεις

Ίδρυμα Ευγενίδου: Το Πλάνο Δράσεων με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων - Μνημόνιο Συνεργασίας με το CERN

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό
Ειδήσεις

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου

Βιολάντα: Διαψεύδει τα σενάρια «εξαγοράς» από την Καραμολέγκος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Βιολάντα: Διαψεύδει τα σενάρια «εξαγοράς» από την Καραμολέγκος

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:45

Τίρανα: Ανυποχώρητος ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ – «Η Αλβανία δεν πωλείται», απαντούν οι πολίτες

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:25

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Πολιτική
02/06/2026 - 21:05

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

Υγεία
02/06/2026 - 21:00

Καμπανάκι από τη Σουηδία: «Αφήστε τα κινητά όταν είστε με τα παιδιά σας» - Οι νέες οδηγίες για τους γονείς

Magazino
02/06/2026 - 21:00

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 20:45

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Πολιτική
02/06/2026 - 20:25

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ