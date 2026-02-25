Ισλανδία: Δημοψήφισμα τους επόμενους μήνες για ένταξη στην ΕΕ
Ειδήσεις
19:44 - 25 Φεβ 2026

Ισλανδία: Δημοψήφισμα τους επόμενους μήνες για ένταξη στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Η Ισλανδία θα διεξαγάγει τους επόμενους μήνες δημοψήφισμα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε η πρωθυπουργός Κρίστρουν Φροσταντότιρ σε συνέντευξη Τύπου στην Πολωνία.      

«Τις επόμενες εβδομάδες θα εργαστούμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος σχετικά με την πιθανή επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Όπως επισημαίνεται από το Reuters, το Ρέικιαβικ είχε εγκαταλείψει το 2013 τις συνομιλίες για ένταξη στην ΕΕ μετά από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, αλλά η αύξηση του κόστους ζωής και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής χώρας για ένταξη στην Ένωση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

