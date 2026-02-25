ΥΠΕΘΟ: Καμία παράβαση του ενωσιακού δικαίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζει ότι δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου σε βάρος της χώρας όσον αφορά τις συμβάσεις δανείων Ελλήνων καταναλωτών σε ελβετικό φράγκο, ούτε υπάρχει ένδειξη ενδεχόμενης παραβίασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διευκρίνιση κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπήρξαν αναφορές που υποστήριζαν το αντίθετο, την ώρα που η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο σημειώνει μέχρι στιγμής σημαντικό ενδιαφέρον.

Το συμπέρασμα προέκυψε μετά την εξέταση αναφοράς που υπέβαλαν εκπρόσωποι δανειοληπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας να διερευνηθεί η ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ περί καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις με καταναλωτές.

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) έκανε αποδεκτή την αναφορά και προχώρησε στην εξέτασή της, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε προκαταρκτική αξιολόγηση των σχετικών ισχυρισμών. Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση, δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και δεν κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι η αποδοχή μιας αναφοράς από την Επιτροπή Αναφορών δεν συνεπάγεται αυτομάτως την έναρξη επίσημης έρευνας ή την υποβολή αιτημάτων προς τις εθνικές αρχές. Επομένως, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σχετική διαδικασία εις βάρος της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τα κράτη μέλη, αν το κρίνει αναγκαίο βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί ενδεχόμενη παράβαση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ ούτε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει συστημική αποτυχία των ελληνικών δικαστηρίων να συμμορφωθούν με το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τονίζεται επίσης ότι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παραμένουν, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως υπό την αξιολόγηση των εθνικών δικαστηρίων. Αυτά εξετάζουν κατά περίπτωση τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη των συμβατικών όρων, εντός του πλαισίου της εθνικής έννομης τάξης.