Καμμένος εναντίον Σαμαρά: Συνταξιούχος πρώην πρωθυπουργός, που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων

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Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στο Αιγαίο και το ρόλο της Τουρκίας.

Σε ανάρτησή του έγραψε συγκεκριμένα:

«Η Ελλάδα επιτέλους επιλέγει τους πραγματικούς συμμάχους και όχι την τελειωμένη Ευρώπη. Οι συμφωνίες με εταιρείες για την ενέργεια ούτε διασφαλίζουν ούτε παραχωρούν εθνική κυριαρχία. Αυτήν την διασφαλίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό σε απάντηση στον συνταξιούχο πρώην πρωθυπουργό που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων».

Υπενθυμίζεται πως, μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι στη σύμβαση Ελλάδας - Chevron προστέθηκαν όροι που υποδηλώνουν «εμμέσως πλην σαφώς» τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Στην παραπάνω δήλωση απάντησε αιχμηρά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.