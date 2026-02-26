ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καμμένος εναντίον Σαμαρά: Συνταξιούχος πρώην πρωθυπουργός, που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων
Πολιτική
12:44 - 26 Φεβ 2026

Καμμένος εναντίον Σαμαρά: Συνταξιούχος πρώην πρωθυπουργός, που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στο Αιγαίο και το ρόλο της Τουρκίας.

Σε ανάρτησή του έγραψε συγκεκριμένα:

«Η Ελλάδα επιτέλους επιλέγει τους πραγματικούς συμμάχους και όχι την τελειωμένη Ευρώπη. Οι συμφωνίες με εταιρείες για την ενέργεια ούτε διασφαλίζουν ούτε παραχωρούν εθνική κυριαρχία. Αυτήν την διασφαλίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό σε απάντηση στον συνταξιούχο πρώην πρωθυπουργό που παρέδωσε την χώρα στις Βρυξέλλες άνευ όρων».

Υπενθυμίζεται πως, μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι στη σύμβαση Ελλάδας - Chevron προστέθηκαν όροι που υποδηλώνουν «εμμέσως πλην σαφώς» τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Στην παραπάνω δήλωση απάντησε αιχμηρά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότεροι μαθητές στα Λύκεια, λιγότεροι στα Γυμνάσια το 2023/24
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότεροι μαθητές στα Λύκεια, λιγότεροι στα Γυμνάσια το 2023/24

Κικίλιας για ONEX-Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία – Προς την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ναυτιλία

Κικίλιας για ONEX-Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία – Προς την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

ΗΠΑ - ONEX - Hanwha: Στρατηγική συμφωνία με τριμερή γεωοικονομική διάσταση
Ναυτιλία

ΗΠΑ - ONEX - Hanwha: Στρατηγική συμφωνία με τριμερή γεωοικονομική διάσταση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κομισιόν: Θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, αλλά νέα πίεση για μεταρρυθμίσεις σε παραγωγικότητα, στέγαση και υγεία
Οικονομία

Κομισιόν: Θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, αλλά νέα πίεση για μεταρρυθμίσεις σε παραγωγικότητα, στέγαση και υγεία

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου
Οικονομία

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου

Shay Gal: «Ο αναθεωρητισμός πρέπει να γίνει ακριβός για την Τουρκία πριν γίνει γεωγραφία»
Ειδήσεις

Shay Gal: «Ο αναθεωρητισμός πρέπει να γίνει ακριβός για την Τουρκία πριν γίνει γεωγραφία»

ΕΛΣΤΑΤ: Από ελλειμματικό σε πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Από ελλειμματικό σε πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:14

Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα – Τι είπε για Νετανιάχου, Χαμενεΐ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
03/06/2026 - 14:14

Άρχισαν τα μπάνια του λαού

Ειδήσεις
03/06/2026 - 14:05

Στο Κίεβο για συνάντηση με τον Ζελένσκι ο Ρούτε

ΜΕΤΑΛΛΑ
03/06/2026 - 14:01

«Ανάγκη στοιχειώδους αυτάρκειας σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες»

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 13:55

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις

Οικονομία
03/06/2026 - 13:54

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 13:47

Η easyGroup εισέρχεται στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:47

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Άγγελος Αντωνόπουλος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/06/2026 - 13:44

Στρατηγική Συνεργασία Alpha Bank - Πολυτεχνείου Κρήτης: Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγή γνώσης για την ανάπτυξη του νησιού

Ανεμοδείκτης
03/06/2026 - 13:40

Πολιτική συζήτηση δίχως περιεχόμενο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:37

Shay Gal: «Ο αναθεωρητισμός πρέπει να γίνει ακριβός για την Τουρκία πριν γίνει γεωγραφία»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 13:34

Διπλό διάβημα της Αθήνας προς Κίεβο για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Κίνδυνος για τη Μεσόγειο»

Εμπορεύματα
03/06/2026 - 13:27

Άνοδος στο πετρέλαιο λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή - Πάνω από τα $98 το Brent

Οικονομία
03/06/2026 - 13:16

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση στη δημοπρασία εντόκων - Υπερκάλυψη 2,5 φορές και απόδοση 2,41%

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 13:07

Intracom Defense: Σε επίπεδο-ρεκόρ €300 εκατ. διαμορφώνεται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων

Οικονομία
03/06/2026 - 13:04

ΙΕΛΚΑ: Στο 1,14% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Μάιο 2026 – Στο +8,59% η μαναβική

Πολιτική
03/06/2026 - 12:56

Κατρίνης: Διπλάσιος ο πληθωρισμός από την Ευρωζώνη, αλλά η κυβέρνηση λέει «όλα καλά»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:50

Δένδιας στη 19η Διάσκεψη Αρχηγών ΓΕΕΘΑ: «Οι βαλκανικές συνεργασίες αποτελούν δίαυλο αποκλιμάκωσης και σταθερότητας»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:46

ΟΟΣΑ: Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,8% το 2026 - Αναγκαία η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:39

PMI κάτω από το όριο ανάπτυξης: Αυξάνονται οι φόβοι ύφεσης στην ευρωζώνη

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/06/2026 - 12:32

ΕΛΣΤΑΤ: Από ελλειμματικό σε πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 12:21

Metlen: Στις 16 Ιουλίου η διανομή μερίσματος, ύψους 1 ευρώ/ μετοχή

Πολιτική
03/06/2026 - 12:11

«Στον αέρα» προκήρυξη για κάλυψη 1131 θέσεων γιατρών - Εντός τεσσάρων μηνών οι προσλήψεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 12:09

Γαλλία: Βαριά «καμπάνα» 22 εκατ. ευρώ στη Shein – Έντονη αντίδραση της εταιρείας

Ακίνητα
03/06/2026 - 11:58

ΕΤΑΔ: Υπεγράφη η μίσθωση του ιστορικού «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/06/2026 - 11:53

Η Eurobank «Πρωταθλητής Προσλήψεων BrainReGain 2025»

Εργασιακά
03/06/2026 - 11:52

Μελέτη ICAP CRIF: Αύξηση της μέσης ετήσιας απασχόλησης στην Ελλάδα κατά 1,5% το 2025

Ειδήσεις
03/06/2026 - 11:48

Επίθεση ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη - Στο στόχαστρο ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
03/06/2026 - 11:47

Πολιτική κόντρα για μια φωτογραφία: Ο Γεωργιάδης μιλά για διαρροές και εντυπώσεις

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 11:31

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πρόγραμμα υποστήριξης των δομών πυροπροστασίας στην περιοχή της Αχαΐας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ