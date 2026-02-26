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ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότεροι μαθητές στα Λύκεια, λιγότεροι στα Γυμνάσια το 2023/24
Ειδήσεις
12:31 - 26 Φεβ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότεροι μαθητές στα Λύκεια, λιγότεροι στα Γυμνάσια το 2023/24

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Πέμπτη (26/1) στοιχεία Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης λήξης του σχολικού έτους 2023/2024. Τα στοιχεία αφορούν στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, καθώς και στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση. Παρουσιάζονται επίσης τα στοιχεία που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια και στις Επαγγελματικές Σχολές.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γυμνάσια και Λύκεια, παρατηρούνται τα ακόλουθα:

• Οι σχολικές μονάδες, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκαν κατά 0,4% στα Γυμνάσια και κατά 0,2% στα Λύκεια.

• Το διδακτικό προσωπικό, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκε κατά 1,0% στα Γυμνάσια και κατά 1,0% στα Λύκεια.

• Οι εγγεγραμμένοι μαθητές, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, μειώθηκαν κατά 1,8% στα Γυμνάσια, ενώ αυξήθηκαν κατά 2,6% στα Λύκεια.

• Οι αποφοιτήσαντες μαθητές, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, μειώθηκαν κατά 2,7% στα Γυμνάσια, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,6% στα Λύκεια.

• Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές, για το σχολικό έτος 2023/2024, είναι 1 εκπαιδευτικός προς 7,9 μαθητές στα Γυμνάσια και 1 εκπαιδευτικός προς 9,9 μαθητές στα Λύκεια έναντι 1 εκπαιδευτικού προς 8,1 μαθητές στα Γυμνάσια και 1 εκπαιδευτικού προς 9,7 μαθητές στα Λύκεια κατά το σχολικό έτος 2022/2023.

• Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 35,0% του σχολικού πληθυσμού των Γυμνασίων και το 38,1% του σχολικού πληθυσμού των Λυκείων της Ελλάδας.

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