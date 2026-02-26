ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότεροι μαθητές στα Λύκεια, λιγότεροι στα Γυμνάσια το 2023/24

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γυμνάσια και Λύκεια, παρατηρούνται τα ακόλουθα:
• Οι σχολικές μονάδες, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκαν κατά 0,4% στα Γυμνάσια και κατά 0,2% στα Λύκεια.
• Το διδακτικό προσωπικό, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκε κατά 1,0% στα Γυμνάσια και κατά 1,0% στα Λύκεια.
• Οι εγγεγραμμένοι μαθητές, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, μειώθηκαν κατά 1,8% στα Γυμνάσια, ενώ αυξήθηκαν κατά 2,6% στα Λύκεια.
• Οι αποφοιτήσαντες μαθητές, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, μειώθηκαν κατά 2,7% στα Γυμνάσια, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,6% στα Λύκεια.
• Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές, για το σχολικό έτος 2023/2024, είναι 1 εκπαιδευτικός προς 7,9 μαθητές στα Γυμνάσια και 1 εκπαιδευτικός προς 9,9 μαθητές στα Λύκεια έναντι 1 εκπαιδευτικού προς 8,1 μαθητές στα Γυμνάσια και 1 εκπαιδευτικού προς 9,7 μαθητές στα Λύκεια κατά το σχολικό έτος 2022/2023.
• Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 35,0% του σχολικού πληθυσμού των Γυμνασίων και το 38,1% του σχολικού πληθυσμού των Λυκείων της Ελλάδας.