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Κικίλιας για ONEX-Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία – Προς την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ναυτιλία
12:28 - 26 Φεβ 2026

Κικίλιας για ONEX-Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία – Προς την αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του νοτιοκορεατικού ομίλου Hanwha Power Systems, που υπογράφηκε στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών με την παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας.

Η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινά προγράμματα ναυπήγησης εμπορικών πλοίων (συμπεριλαμβανομένων LNG) και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας τη ναυπηγική βιομηχανία και το ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα της Ελλάδας. Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η συνεργασία στηρίζει την οικονομία, αυξάνει την προστιθέμενη αξία και ενισχύει την ανάπτυξη και την ευημερία των Ελλήνων πολιτών, ευχαριστώντας παράλληλα την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τη συνεισφορά της.

Όπως αναφέρει στην δήλωση του στο Χ: «Στον χαιρετισμό μου που προβλήθηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και της νοτιοκορεατικής Hanwha στην Ουάσιγκτον, υπογράμμισα ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τη ναυπηγική βιομηχανία και την τριμερή συνεργασία ΗΠΑ, Ελλάδας και Νότιας Κορέας. @USDOT

  • Η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κοινά προγράμματα ναυπήγησης εμπορικών πλοίων, μεταξύ των οποίων και πλοίων LNG, ανοίγοντας αμοιβαία επωφελείς προοπτικές για τα ναυπηγεία και το ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα της χώρας.
  • Η ενίσχυση της ναυπηγικής δραστηριότητας στη χώρα μας σημαίνει περισσότερες δουλειές, υψηλότερη προστιθέμενη αξία και στήριξη της εθνικής οικονομίας, διαμορφώνοντας ισχυρότερη προοπτική ανάπτυξης και ευημερίας για τους Ελληνες πολίτες.

Ευχαριστώ την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USAmbassadorGR για τη σημαντική συμβολή της στην υλοποίηση της συμφωνίας».

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