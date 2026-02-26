ΗΠΑ - ONEX - Hanwha: Στρατηγική συμφωνία με τριμερή γεωοικονομική διάσταση

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάιλς Ρήγας και της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στοιχείο που αποτυπώνει την πολιτική και γεωοικονομική βαρύτητα της κίνησης.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη νεότευκτων πλοίων με δυνατότητα χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, τη συντονισμένη τεχνική υποστήριξη και προμήθειες για νέα προγράμματα ναυπήγησης, καθώς και βιομηχανική συνεργασία για τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών. Προβλέπεται επίσης αξιοποίηση του διεθνούς δικτύου προμηθευτών της Hanwha για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την επιτάχυνση εκτέλεσης συμβάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για επέκταση δραστηριοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και της ενσωμάτωσης ναυτιλιακής ενέργειας σε αμερικανικό έδαφος. Η διάσταση αυτή συνδέεται με τη στρατηγική των ΗΠΑ για ανασυγκρότηση της βιομηχανικής βάσης σε κρίσιμους τομείς, όπως η ναυπηγική και οι ενεργειακές υποδομές.

Η συνεργασία καλύπτει ακόμη υπεράκτιες και παράκτιες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης, πλατφόρμες παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και θαλάσσιες επιχειρήσεις υποστήριξης ενεργειακών έργων. Πρόκειται για τομείς που συγκεντρώνουν αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον διεθνώς, ιδίως στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και της ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού.

Για την ONEX, η συμφωνία ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβου διασύνδεσης ναυπηγικής, ενέργειας και logistics στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο όμιλος, που διαχειρίζεται τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου και έχει ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 650 εκατ. ευρώ, επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου «Maritime Manufacturing & Technology Hub». Η συνεργασία με έναν κορεατικό ενεργειακό όμιλο διεθνούς κλίμακας διευρύνει την τεχνολογική του βάση και ενισχύει τη διεθνή του αξιοπιστία.

Από την πλευρά της Hanwha Power Systems, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της στον ναυτιλιακό τομέα, με έμφαση σε συστήματα πρόωσης χαμηλών εκπομπών και τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης. Η πρόσβαση σε ελληνική ναυπηγική υποδομή και σε ένα δίκτυο που συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά δημιουργεί πρόσθετη επιχειρησιακή προοπτική.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η σύμπραξη αποτυπώνει τη σύγκλιση συμφερόντων Ελλάδας, Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών σε έναν τομέα που συνδυάζει βιομηχανία, ενέργεια και γεωπολιτική. Η υλοποίηση των επιμέρους έργων και η εξειδίκευση των προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν θα καθορίσουν το εύρος και το βάθος της συνεργασίας, η οποία ήδη διαμορφώνει νέα δεδομένα για τη διεθνή παρουσία της ONEX.