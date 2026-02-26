Τσίπρας για υποκλοπές: Απουσίαζαν από το κατηγορητήριο Κυριάκος Μητσοτάκης και Γρηγόρης Δημητριάδης

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Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ως ηθικό και εκτελεστικό αυτουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη αντίστοιχα, με αφορμή την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση των υποκλοπών.

Στην ανάρτησή του στο Facebook για τη δίκη των υποκλοπών σημειώνει ότι οι πραγματικοί υπαίτιοι πλέον δύσκολα θα αποφύγουν τη λογοδοσία, τόσο απέναντι στο λαό όσο και στη δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του γράφει:

«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών.

Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο.

Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός.

Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.

Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.

Και στο λαό και στη δικαιοσύνη».