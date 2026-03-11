ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σχολεία: Πίσω από την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη κρύβεται ένας κλάδος σε ομηρία
Magazino
19:58 - 11 Μαρ 2026

Σχολεία: Πίσω από την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη κρύβεται ένας κλάδος σε ομηρία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η είδηση του θανάτου μιας εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ένα διαρκές και ανελέητο bullying από μαθητές, δεν είναι απλώς «μια δυσάρεστη είδηση». Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για έναν ολόκληρο κλάδο που αργοπεθαίνει κάτω από το βάρος μιας κοινωνίας που έχασε την πυξίδα της. Και όσο κι αν προσπαθούμε να το ωραιοποιήσουμε με όρους όπως «παρεκκλίνουσα συμπεριφορά» ή «εφηβική επανάσταση», η αλήθεια είναι μία και είναι αιματηρή. Οι εκπαιδευτικοί σήμερα είναι οι πιο εύκολοι στόχοι σε ένα πεδίο μάχης χωρίς κανόνες.

Ζούμε στην εποχή του απόλυτου political correct, όπου η λέξη «πειθαρχία» θεωρείται αναχρονισμός και η λέξη «όριο» μοιάζει με έγκλημα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε δημιουργήσει μια γενιά «άθικτων» παιδιών, οχυρωμένων πίσω από την υπερπροστασία γονέων που βλέπουν στο πρόσωπο του δασκάλου όχι έναν λειτουργό, αλλά έναν ενοχλητικό εχθρό που τολμά να χαλάσει το αφήγημα του «τέλειου παιδιού» τους. Αν τολμήσεις να επιβάλεις μια ποινή, είσαι «αυταρχικός». Αν ζητήσεις σεβασμό, είσαι «παρωχημένος». Αν προσπαθήσεις να διδάξεις ήθος, κινδυνεύεις με μήνυση.

Και μέσα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός στέκεται ανυπεράσπιστος. Από ποιον να περιμένει στήριξη; Από τη Διεύθυνση του σχολείου που συχνά νίπτει τας χείρας της για να μην «κακοκαρδίσει» τους γονείς ή για να μη «χαλάσει το όνομα» του ιδρύματος; Από το Υπουργείο που τους αντιμετωπίζει ως αριθμούς σε Excel και τους φορτώνει με γραφειοκρατία, αγνοώντας την ψυχολογική τρομοκρατία που υφίστανται καθημερινά στις αίθουσες; Ή μήπως από την κοινωνία, που τους έχει μετατρέψει σε σάκο του μποξ για κάθε αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος;

Διαβάστε τη συνέχεια στο mamamia.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Porsche: Αλλαγή στρατηγικής και περικοπές από φθινόπωρο
Επιχειρήσεις

Porsche: Αλλαγή στρατηγικής και περικοπές από φθινόπωρο

Απώλειες στις ευρωαγορές με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Απώλειες στις ευρωαγορές με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή

Στενά του Ορμούζ: Η διάρκεια της κρίσης θα κρίνει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Στενά του Ορμούζ: Η διάρκεια της κρίσης θα κρίνει τη ναυλαγορά

ΕΟΔΥ: Νέα σύνθεση στο Επιστημονικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος
Υγεία

ΕΟΔΥ: Νέα σύνθεση στο Επιστημονικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton
Επιχειρήσεις

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Πολιτική

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού
Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:45

Στασινός: Σχεδιάζουμε, δημοπρατούμε και υλοποιούμε έργα με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα

Εργασιακά
16/06/2026 - 16:37

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για 70 μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 16:34

SpaceX: Ανοίγει η μεγάλη αρένα των στοιχημάτων στη Wall Street

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/06/2026 - 16:31

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πρόστιμο €309.339 στην Tottis Bingo για υπερκέρδη στις σοκολάτες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:23

Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»

Οικονομία
16/06/2026 - 16:17

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:13

Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:10

Επιμένει ο Τραμπ: Ανοιχτό και χωρίς διόδια το Ορμούζ έως την Παρασκευή

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:05

Η Pizza Hut αλλάζει χέρια: Πώληση – ρεκόρ 2,7 δισ. δολαρίων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:02

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: 4 στους 10 Αμερικανούς δεν «βλέπουν» τις ΗΠΑ να αντέχουν άλλα 250 χρόνια

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:56

Μασκ: Απειλεί με αγωγή το ZDF για συκοφαντική δυσφήμιση

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Πολιτική
16/06/2026 - 15:33

Ανδρουλάκης: Στόχος μας η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας - Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
16/06/2026 - 15:18

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 15:14

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ορόσημο η ΑΜΚ – «Ψήφος» εμπιστοσύνης με τριπλό πρόσημο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:09

Μητσοτάκης–Amazon: Νέες επενδύσεις στην Αθήνα – Ενσωμάτωση ελληνικών σε Kindle και Alexa

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:31

Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Πολιτική
16/06/2026 - 14:30

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνουν κατανοητές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:30

CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Πολιτική
16/06/2026 - 14:17

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ