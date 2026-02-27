Capital Tankers Corp: Ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων από ναυτιλιακή εταιρεία στο Χρηματιστήριο του Όσλο

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά μετοχών της CapitalTankersCorp. Η πολύ σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε, οδήγησε σε υπερκάλυψη πολλαπλάσια της δημόσιας προσφοράς.

Με βάση τα τελικώς αντληθέντα κεφάλαια, η δημόσια προσφορά κατατάσσεται ως μία από τις μεγαλύτερεςαντλήσειςκεφαλαίων ναυτιλιακής εταιρείας παγκοσμίως και η μεγαλύτερη όλων των εποχών στο Χρηματιστήριο του Όσλο.

Καθώς η δημόσια προσφοράπροσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές τόσο Νορβηγούς όσο και διεθνείς, το διοικητικό συμβούλιο της Capital Tankers Corp.αποφάσισε να αυξήσει το μέγεθος της βασικής προσφοράς στην δημόσια προσφορά από περίπου USD300 εκατ. σε USD435 εκατ.καθώς και τον αριθμό των επιπλέον μετοχών που ενδέχεται να προσφερθούναπό περίπου USD 45 εκατ.σεUSD 65 εκατ., ανεβάζοντας έτσι το ύψος της συνολικής προσφοράς σε USD 500 εκατ.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το 26% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατανεμήθηκεστο επενδυτικό κοινό, όπου έμφαση δόθηκε σε ποιοτικούς, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές. Το υπόλοιπο 74% ανήκει στην μητρική CapitalMaritime&Trading.Η συνολική αποτίμηση της Εταιρείας ανέρχεται σε USD1.9 δισ.

Της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς έπεται η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Όσλο, μιας αγοράς με ισχυρή παράδοση στην ναυτιλία και εξειδικευμένο επενδυτικό κοινό. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της CapitalTankersCorp. στο Χρηματιστήριο στο EuronextGrowthOslo αναμένεται να ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2026 (ticker“CAPT”). Στη συνέχεια η Εταιρεία σχεδιάζει τη μετάβασή της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο, ενώ θα εξετάσει και την πιθανή δευτερογενή εισαγωγή της στις Η.Π.Α., ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Τα έσοδα τηςδημόσιας προσφοράς θα χρησιμοποιηθούνγια (i) τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος, (ii) κεφάλαιο κίνησης, (iii) την κάλυψη του κόστους της συναλλαγής, (iv) τους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η CapitalTankersCorp. δημιουργήθηκε μέσω απόσχισης από την μητρική της εταιρεία CapitalMaritime&Trading. Αποτελεί ένα “pureplay” στον κλάδο των crudetankers και διαθέτει έναν ιδιαίτερα προηγμένο τεχνολογικά και νέο σε ηλικία στόλο 30 δεξαμενόπλοιων (VLCCs, Suezmax, Aframax/LR2), εκ των οποίων 8 βρίσκονται ήδη στην θάλασσα ενώ υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα για την ναυπήγηση 22 νέων. Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει και δικαιώματα (options) για επιπλέον 13 νεότευκτα έως συγκεκριμένη ημερομηνία.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της CapitalTankersαποτελεί ότι σημαντικό μέρος του στόλου είναι LNGdual-fuelcapableή LNG-ready, με τεχνολογικά χαρακτηριστικά που ευνοούν καλύτερη ενεργειακή απόδοση και ευελιξία καυσίμου υπό το εξελισσόμενο πλαίσιο κανονισμών (EUETS, FuelEUMaritime, πρωτοβουλίες ΙΜΟ).