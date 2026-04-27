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Πυρά και από το ΠΑΣΟΚ στο «Αρχοντόπουλο» Σκέρτσο
Πολιτική
13:53 - 27 Απρ 2026

Πυρά και από το ΠΑΣΟΚ στο «Αρχοντόπουλο» Σκέρτσο

Reporter.gr Newsroom
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Την προσοχή τραβάει σταθερά τις τελευταίες ημέρες ο Άκης Σκέρτσος, αναρτήσεις του οποίου στα κοινωνικά δίκτυα έχουν αναγκάσει «γαλάζιους» βουλευτές να εκφράσουν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους, αλλά έχουν προκαλέσει εκνευρισμό και στη Χαριλάου Τρικούπη.  

«Η γάγγραινα του πελατειακού κράτους», στην οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Επικρατείας προ μερικών ημερών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αποδοκιμάστηκε στο εσωτερικό της κυβερνώσας παράταξης, αρκετοί βουλευτές της οποίας φαίνεται πως είναι δυσαρεστημένοι τώρα τελευταία με το Μαξίμου.

Ο Γιάννης Οικονόμου, ο Μάκης Βορίδης και ο Στέλιος Πέτσας δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους, καλώντας τον τεχνοκράτη του Μαξίμου να μην κάνει «αφ’ υψηλού κριτική» σε όσους εκλέγονται με σταυρό και συστήνοντάς του να είναι πιο προσεκτικός και πιο… προσγειωμένος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και να κρατήσει τις ισορροπίες, παρότι τάχθηκε καθαρά υπέρ του Υπουργού Επικρατείας, λέγοντας:

«Ούτε ζήτημα υπάρχει ούτε καταλαβαίνω για ποιον λόγο θα πρέπει να στοχοποιείται ο κ. Σκέρτσος».

Ωστόσο, φαίνεται πως το σήριαλ συνεχίζεται, καθώς σήμερα (Δευτέρα, 27/4) για το ζήτημα κλήθηκε να τοποθετηθεί και η Ντόρα Μπακογιάννη στο πλαίσιο ραδιοφωνικής της συνέντευξης στα «Παραπολιτικά 90,1».

Ερωτηθείσα εάν υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό της ΝΔ με τον κ. Σκέρτσο, απέδωσε το σχετικό θόρυβο σε «πάρα πολύ μεγάλη παρεξήγηση» και σημείωσε ότι:

«Ο Άκης Σκέρτσος έχει προσφέρει 7 χρόνια στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ένας εξαιρετικά καλός τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε όλοι όταν έχουμε ερωτήσεις και θέλουμε στοιχεία και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλοι οι υπόλοιποι από εμάς δικαιούται να έχει την γνώμη του. Νομίζω ότι το άρθρο το οποίο έγραψε παρεξηγήθηκε τρομερά. Δεν στρέφεται καθόλου εναντίον των βουλευτών, ίσα-ίσα λέει ότι τους τιμάει απλώς διαμορφώθηκε μια αίσθηση ότι ο Σκέρτσος στρέφεται εναντίον της πρακτικής των βουλευτών κλπ. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι ναι εμείς οι βουλευτές είμαστε διαμεσολαβητές».

Τους τόνους έριξε και ο Μάκης Βορίδης – για τον οποίο η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι «δεν διάβασε καλά τον Α. Σκέρτσο – λέγοντας, επίσης, σήμερα πως ο Υπ. Επικρατείας θα αφήσει πίσω του ένα πολύ σημαντικό έργο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di3s9k9dnwpd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η σκυτάλη στο ΠΑΣΟΚ…

Ωστόσο, οι βουλευτές της ΝΔ δεν είναι οι μόνοι ενοχλημένοι. Ο κ. Σκέρτσος προκάλεσε εκνευρισμό και στο ΠΑΣΟΚ, για διαφορετικό λόγο αυτήν τη φορά.

Αφορμή για την έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, μία ανάρτηση του Υπουργού με τίτλο «Ο εξωραϊσμός του παρελθόντος και το στρατηγικό αδιέξοδο του ΠΑΣΟΚ», στην οποία αναφέρεται στην ΆΝΝΑ Διαμαντοπούλου και τη συζήτηση που είχαν στο Φόρουμ των Δελφών σχετικά με το νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Ο κ. Σκέρτσος κάλεσε δια της ανάρτησής του, το ΠΑΣΟΚ να κάνει «μία πιο έντιμη ενδοσκόπηση για τα πεπραγμένά του», και «να τοποθετηθεί με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και θάρρος […] αντί να αναπολεί μονίμως έναν “χαμένο παράδεισο”».

Συνέστησε, δε, στην Άννα Διαμαντοπούλου «να βεβαιωθεί πρώτα κατά πόσο οι απόψεις της είναι αποδεκτές εντός του ΠΑΣΟΚ», πριν κάνει κριτική στη ΝΔ.

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε σαρκαστικά, αναφέροντας:

«Ο πολυπράγμων, κ. Σκέρτσος, εν μέσω του καταιγισμού των σκανδάλων της κυβέρνησης που συντονίζει, φαίνεται πως εσχάτως υποφέρει από αϋπνίες. Σήμερα τα χαράματα, αντί να προβληματιστεί για τα κυβερνητικά αδιέξοδα, ξαγρύπνησε από την ξαφνική του “αγωνία” για το αν “στα θέματα ανώτατης εκπαίδευσης οι απόψεις της Άννας Διαμαντοπούλου γίνονται αποδεκτές εντός του ΠΑΣΟΚ”».

Και προσέθεσε:

«Ας τον απαλλάξουμε από αυτό το άγχος. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται απόλυτα και αρμονικά με όλους τους τομείς του κόμματος. Ειδικά με τον Τομέα Παιδείας, πεδίο που το θετικό αποτύπωμα των μεταρρυθμίσεών της παραμένει διαχρονικό και ανεξίτηλο.

Εκείνο που θα έπρεπε πραγματικά να του στερεί τον ύπνο είναι τα έργα και οι ημέρες της δικής του κυβέρνησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αν ενοχλείται από την τεκμηριωμένη κριτική μας, δεν έχει παρά να ρίξει μια ματιά στις μετρήσεις της κοινής γνώμης —τις οποίες κατά τα άλλα υπεραγαπούν στο Μαξίμου— πριν και μετά τον πρόσφατο νόμο Πιερρακάκη.

Θα διαπιστώσει εύκολα το πραγματικό κοινωνικό του αποτύπωμα: Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί την προσπάθεια για πλήρη εμπορευματοποίηση της Παιδείας, τη ραγδαία υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την ορατή, πλέον, απειλή λουκέτου για τα ιδρύματα της ελληνικής περιφέρειας.

Αντί, λοιπόν, ο κυβερνητικός «ινστρούχτορας» να πετάει φωτοβολίδες αντιπερισπασμού με φλυαρίες και λογικές ακροβασίες, για δήθεν ρήγματα στο ΠΑΣΟΚ, οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις στον ελληνικό λαό σε δύο καίρια ερωτήματα:

1. Τα παραρτήματα που ιδρύθηκαν από ξένα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια σε σύμπραξη με κερδοσκοπικά κολέγια, τα οποία «βαφτίστηκαν» πανεπιστήμια, είναι τελικά μη κερδοσκοπικά όπως διαβεβαιώνατε, ή απλώς κοροϊδεύατε ξεδιάντροπα την κοινωνία;

2. Η πρόταση για την αναθεώρηση του Άρθρου 16 που εισηγείστε, αφορά αποκλειστικά και δεσμευτικά την ίδρυση μη κρατικών, αυστηρά μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων —όπως είναι η διαχρονικά σταθερή θέση του ΠΑΣΟΚ; Ναι ή Όχι;».

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