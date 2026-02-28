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Φάμελλος για Τέμπη: Να στηριχτεί ο αγώνας των συγγενών, να αποδοθεί δικαιοσύνη
Πολιτική
17:46 - 28 Φεβ 2026

Φάμελλος για Τέμπη: Να στηριχτεί ο αγώνας των συγγενών, να αποδοθεί δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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«Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, ακόμα περιμένουμε απαντήσεις. Δεν έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν έχει αποδοθεί η Δικαιοσύνη», τόνισε από τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα ο Σωκράτης Φάμελλος.  

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «και μετά το έγκλημα των Τεμπών υπήρξε ένα δεύτερο έγκλημα, αυτό της συγκάλυψης. Ένα συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Ο κ. Φάμελλος σημείωσε πως «είναι απαράδεκτο να μην επιτρέπεται σήμερα να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς. Είναι απαράδεκτο να καλύπτονται οι ευθύνες και για τη σύγκρουση, αλλά και για τη συγκάλυψη».

Όπως επισήμανε, «είναι πολιτική απαίτηση όλης της ελληνικής κοινωνίας να στηριχθεί ο αγώνας των γονέων και των συγγενών, να αποκατασταθεί και να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να υπάρχει Δικαιοσύνη.

Είναι θέμα πολιτικής αλλαγής να έχουμε μια πατρίδα, η οποία να έχει και Δικαιοσύνη και ισχυρή Δημοκρατία.

Να υπάρχει πρώτα απ’ όλα ασφάλεια στις δημόσιες συγκοινωνίες και να μην έχουμε ποτέ ξανά τέτοια τραγικά περιστατικά στην ιστορία της πατρίδας μας».

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