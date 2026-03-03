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Τσίπρας: Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν κανένα λόγο να εμπλακούν στον πόλεμο με το Ιράν
Πολιτική
10:42 - 03 Μαρ 2026

Τσίπρας: Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν κανένα λόγο να εμπλακούν στον πόλεμο με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Όπως σημειώνει, Κύπρος και Ελλάδα βρίσκονται για πρώτη φορά στο επίκεντρο μιας ευρύτερης πολεμικής σύγκρουσης, με σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει την ανάγκη έμπρακτης στήριξης της Κύπρου απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, ενώ απευθύνει κάλεσμα σε όσους δηλώνουν υπέρμαχοι του ελληνισμού να αναλογιστούν αν τα εθνικά συμφέροντα και η ασφάλεια της χώρας υπηρετούνται μέσα από τη συμμετοχή σε πολεμικά μέτωπα ή μέσω πρωτοβουλιών και συμμαχιών που προωθούν την ειρήνη.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο για την ανοιχτή εμπλοκή τους στην κρίση, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ δεν έχει επιδείξει την αναγκαία πολιτική βούληση ώστε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης στο ζήτημα του Ιράν.

Πιο αναλυτικά η ανάρτησή του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει: «Η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα, για πρώτη φορά με τόση ένταση και βαριές συνέπειες, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολεμικής σύγκρουσης.

Πρώτη προτεραιότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις.

Όσοι όμως, λένε σήμερα μεγάλα λόγια για τον ελληνισμό θα πρέπει να αναλογιστούν αν η ασφάλειά του, τα συμφέροντα και οι αξίες του υπηρετούνται με το να πρωτοστατεί σε μέτωπα πολέμου αναζητώντας προστάτες ή σε σχήματα ειρήνης, οικοδομώντας συμμαχίες.

Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, δεν έχουν κανένα λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου που διεξάγεται απροκάλυπτα, με κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, με βασικό στόχο τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών του Ιράν και προφανώς όχι τη δημοκρατία στη πολύπαθη χώρα.

Το δε Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή - και μάλιστα απροειδοποίητα - της Βρετανικής βάσης της Κύπρου στις Αμερικανικές επιχειρήσεις θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού.

Την ίδια στιγμή τεράστιες είναι και οι ευθύνες της ηγεσίας της ΕΕ που παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις χωρίς να έχει κάνει τίποτα για διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Με την απαράδεκτη στάση της αποδεικνύει ότι όλες οι κατά καιρούς μεγάλες διακηρύξεις περί κοινής ευρωπαϊκής άμυνας αποτελούν λόγια του αέρα, ιδίως δε όταν δεν πρόκειται για την Ουκρανία αλλά για τη Κύπρο».

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