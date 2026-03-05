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Γεραπετρίτης σε ΕΕ και χώρες του Κόλπου: Προτεραιότητα στη διπλωματία και στη θαλάσσια ασφάλεια
Πολιτική
16:16 - 05 Μαρ 2026

Γεραπετρίτης σε ΕΕ και χώρες του Κόλπου: Προτεραιότητα στη διπλωματία και στη θαλάσσια ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία της διπλωματικής οδού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την παρέμβασή του στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τους εταίρους της στην περιοχή του Κόλπου, επισημαίνοντας την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία έναντι της στρατιωτικής σύγκρουσης. Παράλληλα, επανέλαβε την αλληλεγγύη της χώρας προς την Κύπρος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον ασφαλή επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών, μέσα από συνεργασία με τις τοπικές αρχές των χωρών της περιοχής, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των αμάχων και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της διεθνούς σταθερότητας αποτελεί η πλήρης τήρηση του διεθνούς δικαίου, καθώς και η διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας, η οποία είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία των εμπορικών και ενεργειακών διαδρομών της περιοχής.

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