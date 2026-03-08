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Στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής η Κεραμέως
Πολιτική
12:05 - 08 Μαρ 2026

Στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής η Κεραμέως

Reporter.gr Newsroom
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Στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, μεταβαίνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Η Υπουργός θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση με θέμα: «Από την Καινοτομία στις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας: Επιστράτευση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Στο περιθώριο της Συνεδρίασης, η κα Κεραμέως θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, RoxanaMînzatu,με τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, MarioNava, με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, SéamusBoland, με τον Κύπριο ομόλογό της Μαρίνο Μουσιούττα καθώς και με τον Γάλλο ομόλογό της Jean-PierreFarandou.

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