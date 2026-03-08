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Κίνα: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έπρεπε να είχε ξεκινήσει – Ζητά άμεση κατάπαυση πυρός
Ειδήσεις
11:07 - 08 Μαρ 2026

Κίνα: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έπρεπε να είχε ξεκινήσει – Ζητά άμεση κατάπαυση πυρός

Reporter.gr Newsroom
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Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας, Ουάνγκ Γι, υπογράμμισε την Κυριακή τη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για μια σημαντική συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών. Οι δηλώσεις έγιναν σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις εμπορικές διαφορές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Σύμφωνα με το CNBC, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο, στο περιθώριο της ετήσιας κοινοβουλευτικής συνόδου της Κίνας, ο Ουάνγκ τόνισε ότι η ατζέντα για ανταλλαγές σε υψηλό επίπεδο «βρίσκεται ήδη στο τραπέζι». Όπως είπε, το επόμενο βήμα είναι οι δύο πλευρές να προχωρήσουν σε «ενδελεχείς προετοιμασίες», να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα συνεργασίας, να διαχειριστούν τις υπάρχουσες διαφορές και να απομακρύνουν «περιττές παρεμβολές».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η απομάκρυνση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες παρεξηγήσεις. «Αν γυρίσουμε την πλάτη ο ένας στον άλλον, θα προκύψουν αμοιβαίες παρερμηνείες και λανθασμένοι υπολογισμοί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μια διολίσθηση σε σύγκρουση «θα παρέσυρε ολόκληρο τον κόσμο».

Οι δηλώσεις έρχονται ενώ αναμένεται πιθανή επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, η οποία θα αποτελούσε την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ στη χώρα μετά το 2017. Ωστόσο, το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τις ημερομηνίες.

Παράλληλα, αναμένεται συνάντηση στο Παρίσι μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του Κινέζου αντιπροέδρου της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, με στόχο την προετοιμασία πιθανών οικονομικών συμφωνιών που θα μπορούσαν να ανακοινωθούν σε μια σύνοδο κορυφής των δύο προέδρων.

Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται ενώ Ουάσιγκτον και Πεκίνο βρίσκονται σε μια εύθραυστη εμπορική εκεχειρία. Τον περασμένο Οκτώβριο οι δύο χώρες συμφώνησαν να μειώσουν προσωρινά τους δασμούς στα προϊόντα τους κάτω από το 50% για έναν χρόνο, έπειτα από περίοδο έντονου εμπορικού πολέμου.

Ο Ουάνγκ Γι σχολίασε επίσης την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν «δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί» και δεν ωφελεί καμία πλευρά. Το Πεκίνο ζητά κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στη διπλωματία, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει σταθερές σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τους εταίρους του στην περιοχή.

Τέλος, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε έμμεσα κατά της οικονομικής και τεχνολογικής αποσύνδεσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι η επιβολή νέων δασμών και φραγμών στο εμπόριο δεν αποτελεί λύση. «Είναι σαν να χρησιμοποιείς προσανάμματα για να σβήσεις μια φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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