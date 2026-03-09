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Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην τιθάσευση της ακρίβειας - Να πάρει πάρει άμεσα μέτρα
Πολιτική
15:34 - 09 Μαρ 2026

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην τιθάσευση της ακρίβειας - Να πάρει πάρει άμεσα μέτρα

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «την πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην Ευρώπη» σε αυτό το πεδίο. Μιλώντας στο Mega, κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο, προειδοποιώντας για νέες οικονομικές πιέσεις εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Με την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται, ο κ. Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι «η συνθήκη αυτή θα διαταράξει πλήρως τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Ιράν είναι μια χώρα με πολύ ισχυρό αποτύπωμα πετρελαϊκό, αλλά και σε φυσικό αέριο και θα έχουμε και επιπτώσεις στασιμοπληθωριστικές. Άρα, πρέπει να υπάρξουν εμπροσθοβαρείς πολιτικές ώστε να στηριχθούν κοινωνία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά γιατί θα έχουμε και περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης και διατάραξη του εφοδιασμού και πολύ πιθανό να έχουμε και στην ουσία μείωση της προσφοράς. Όταν, μάλιστα, έχουμε μείωση της προσφοράς έχουμε και ζητήματα κόστους. Άρα εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις στήριξης της αγοράς και της οικονομίας».

O Εκπρόσωπος Τύπου υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση έλεγε ότι θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις, όταν το βαρέλι πάει στα 100 δολάρια» και πρόσθεσε ότι «είμαστε μία χώρα που είναι τελείως αναντίστοιχη η αγοραστική της δύναμη με το κόστος ενέργειας. Μου κάνει εντύπωση, δε, η χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπου λέει ότι με την ίδια αποφασιστικότητα που έπραξαν στο παρελθόν θα μπορέσουν και πάλι να νικήσουν ένα νέο κύμα ακρίβειας. Μα η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Είναι η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην Ευρώπη, όσον αφορά στην τιθάσευση ακρίβειας και πληθωρισμού. Αυτά ούτε για αστείο δεν πρέπει να λέγονται – ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Η κυβέρνηση ας αφήσει το τι θα αντιγράψει από το παρελθόν. Ας κοιτάξει σήμερα αν μπορεί να βρει λύσεις ώστε να μην έχουμε επανάληψη όσων έχουμε δει στη θητεία της».

Μιλώντας για τη θέση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και τις προτάσεις που φέρνει στο τραπέζι, επισήμανε ότι «εμείς λέμε ότι πρέπει να δούμε άμεσα το ζήτημα της επιδότησης και να δούμε το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι άλλο πράγμα να μονιμοποιήσεις τη λογική των pass και άλλο να κάνεις χρήση συγκεκριμένων όταν το επιτάσσουν επείγουσες καταστάσεις. Ενώ πρέπει να δούμε και το πως η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει στήριξη. Να δούμε, ενδεχομένως, το ζήτημα του πώς μπορεί να υπάρξει μια παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, διότι αν μπει η Ευρώπη σε μια νέα εμπόλεμη κατάσταση – αντίστοιχη με εκείνη που είδαμε το ’21 και μετά – αυτό μπορεί να έχει συνέπειες μακροπρόθεσμες. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει οικονομικά τις χώρες της, ειδικά εκείνες που είναι πιο ευάλωτες σε ζητήματα οικονομίας και οι κυβερνήσεις τους έχουν χαμηλότερη επίδοση στο θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας».

Τέλος, με αφορμή την δημοσιοποίηση του καταλόγου των ονομάτων των παρακολουθούμενων στο σκάνδαλο των υποκλοπών ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι «το δικαστήριο έκανε λόγο για ένα συγκεκριμένο κατ’ έγκληση αδίκημα και όχι μόνο δεν υπέβαλαν έγκληση, όπως υπέβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά ούτε παραστάθηκαν ως πολιτική αγωγή. Υπάρχει το αδίκημα της κατασκοπείας και το πλημμελειοδικείο αυτό που λέει είναι ότι πρέπει ερευνηθεί, αν τελέστηκε από τα πρόσωπα αυτά. Αυτό είναι το άρθρο 148 του Ποινικού Κώδικα. Τί οφείλει να κάνει ένας Υπουργός που θέλει να μάθει αν υπήρχαν κατάσκοποι στη χώρα; Ας αφήσουμε το θέμα του παρακράτους, που εμείς λέμε ότι υπάρχει. Πρέπει να δώσει το κινητό του, να πει αν γνωρίζει απόρρητες πληροφορίες και να κάνει έγκληση. Οι Υπουργοί δεν συνέδραμαν. Να θυμηθούμε ότι παγίδευσαν τον Υπουργό Εξωτερικών και την ίδια στιγμή ο Γενικός Γραμματέας έδινε άδεια εξαγωγής του παράνομου λογισμικού σε καταδικασμένους».

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