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Μιλένα Αποστολάκη για σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ: Από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Πολιτική
11:23 - 10 Μαρ 2026

Μιλένα Αποστολάκη για σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ: Από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχείρημα της πλειοψηφίας περί «διαχρονικών παθογενειών» κατέρριψε η Μιλένα Αποστολάκη στην ομιλία της κατά τη συζήτηση των πορισμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «συγκεκριμένες ευθύνες» ενώ επανάφερε τη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής ως συνέπεια των ενισχυμένων μετά τις μαρτυρικές καταθέσεις ενδείξεων περί ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κ.κ. Βορίδη Αυγενάκη.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ εστίασε σε συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλείψεις επί κυβερνήσεων της ΝΔ, όπως η καρατόμηση όσων προέδρων επιχείρησαν να βάλουν τέλος στη συστηματική απάτη, η παραχάραξη της τεχνικής λύσης και η εκτόξευση των βοσκοτόπων για την κατανομή εθνικού αποθέματος, η αλλαγή πέντε Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και έξι διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως το 2025 καθώς και οι διώξεις που επεφύλαξαν διορισμένες από τις κυβερνήσεις της ΝΔ διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στελέχη του Οργανισμού τα οποία είχαν εντοπίσει και επισημάνει την απάτη. «Κάθε φορά που επιχειρήθηκε ουσιαστικός έλεγχος στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, ασκούνταν πιέσεις και παρεμβάσεις για την αποτροπή της διερεύνησης.», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη.

Αναφέρθηκε επίσης στη σταθερή εμπλοκή του Μ. Βορίδη - ακόμα και μετά την απομάκρυνσή του από το ΥπουργείοΑγροτικής Ανάπτυξης, ενώ σημείωσε ότι κατά την υπουργική θητεία του εκτοξεύθηκαν οι κατανομές παράνομου εθνικού αποθέματος, εντάθηκε η κατάχρηση της τεχνικής λύσης και μεθοδεύθηκε η απομάκρυνση του Καθηγητή Γρ. Βάρρα από τη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ο τελευταίος επιχείρησε να ενισχύσει τους ελέγχους ,να περιορίσει πρακτικές που οδηγούσαν σε παράνομες ενισχύσεις και να άρει την ομηρεία του Οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο. Παράλληλα επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Λ. Αυγενάκη στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του οργανισμού Ευαγ. Σημανδράκου μετά την άρνησή του να υποκύψει σε πιέσεις για την πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ και την παράνομη λειτουργία όσων τον αντικατέστησαν σε γνώση και κατ´εντολή του πρώην Υπουργού.

Επεσήμανε δε ότι οι καταθέσεις των μαρτύρων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής όχι μόνο δεν αποδυνάμωσαν αλλά αντιθέτως ενίσχυσαν τις ενδείξεις από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες ή παραλείψεις των πρώην Υπουργών κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη που συνέβαλαν στη διασπάθιση κοινοτικών πόρων, επαναφέροντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής «ως αυτονόητη συνέπεια αυτών των ισχυρών ενδείξεων, αλλά και ως απάντηση στο αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία».

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα εκατομμύρια των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που κατέληξαν σε πλασματικούς δικαιούχους. Και πάνω απ´ όλα, δεν μπορείτε να διαγράψετε την πολιτική σας ευθύνη. Αυτή θα μείνει, για να θυμίζει ένα από τα, πολλά και πιο σημαντικά, σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησής σας», υπογράμμισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον επίλογο της ομιλίας της.

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