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Ασφαλιστική κάλυψη: Η Ελλάδα βρίσκεται στο ¼ των ευρωπαϊκών μέσων όρων
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
11:17 - 10 Μαρ 2026

Ασφαλιστική κάλυψη: Η Ελλάδα βρίσκεται στο ¼ των ευρωπαϊκών μέσων όρων

Reporter.gr Newsroom
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Με τίτλο «Beyond Risk – Η Ασφάλιση ως μοχλός σταθερότητας και ανάπτυξης» πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στο πλαίσιο της 119ης  Γενικής Συνέλευσής της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 εκπροσώπων της Πολιτείας, των θεσμών και της ασφαλιστικής αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σύγχρονο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών, δημοσιονομικών, δημογραφικών και κλιματικών προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας της, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ κα Ελίνα Παπασπυροπούλου αναφέρθηκε στο έργο της ΕΑΕΕ κατά τη χρονιά που πέρασε και στον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων για την οικονομία και την κοινωνία. Όπως τόνισε: «Η ασφάλιση δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια καθημερινή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Είναι οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται όταν κάτι πάει στραβά και το στήριγμα για τον πολίτη στις δύσκολες στιγμές. Πάνω σε αυτή την ουσία χτίζεται η εμπιστοσύνη, που παραμένει το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της ασφάλισης».

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ και Αντιπρόεδρος της Insurance Europe κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου ανέδειξε τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στη στήριξη της οικονομίας και στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων, όπως το συνταξιοδοτικό, η υγεία και οι φυσικές καταστροφές, τονίζοντας: «Σε όλα τα θέματα που ανέφερα σήμερα -φυσικές καταστροφές, υγεία και συνταξιοδοτική αποταμίευση- η Ελλάδα βρίσκεται στο ¼ των ευρωπαϊκών μέσων όρων. Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί και εμείς παραμένουμε ουσιαστικά ανασφάλιστοι. Μάλλον, για να το πω ακριβέστερα, είμαστε ‘αυτασφαλισμένοι’. Αυτή είναι μια συζήτηση χωρίς κομματικό χρώμα, μια συζήτηση διακομματική και καθολική γιατί αφορά το μέλλον και τη βιωσιμότητα της χώρας μας, ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Πρέπει να συναινέσουμε ως κοινωνία και να δράσουμε άμεσα».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανέδειξε τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης για την οικονομία και τη συμβολή της στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ανάπτυξης. Όπως σημείωσε: «Η χώρα είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει κινδύνους και αβεβαιότητες και η καλύτερη άμυνα απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις είναι μια σταθερή οικονομία και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος, όμως υπάρχουν ακόμη μεγάλες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, όπου κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση θα λειτουργούν συμπληρωματικά».

Στη συνέχεια ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα, του Προέδρου της Insurance Europe κ. Frederic de Courtois και του Προέδρου της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο της ασφάλισης στην ενίσχυση των επενδύσεων και της αποταμίευσης, στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και του κενού προστασίας, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ασφάλιση υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκε στον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη σημασία της για τη σταθερότητα και τη διαχείριση των σύγχρονων κινδύνων, τονίζοντας: «Η ασφαλιστική διείσδυση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που συνδέεται και με το χαμηλό επίπεδο αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών. Η ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων αποταμίευσης και επένδυσης θα μπορούσε να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα».

Από την πλευρά του, ο κ. Frederic de Courtois τόνισε, στα τελικά του σχόλια, ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της συνολικά και της ασφαλιστικής βιομηχανίας ειδικότερα. «Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της προστασίας του καταναλωτή», σημείωσε, αναφερόμενος στις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο ασφαλιστικός κλάδος τα επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας την εκδήλωση, o κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου επισήμανε ότι πλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτείας, αναγνωρίζουν πως η ελληνική κοινωνία παραμένει σε μεγάλο βαθμό υποασφαλισμένη. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη γίνει κάποια βήματα, ωστόσο απαιτείται επιτάχυνση των πρωτοβουλιών και, κυρίως, η θέσπιση κινήτρων που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να ασφαλιστούν, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον ασφαλιστικό κλάδο, σημειώνοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.

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