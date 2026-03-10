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Δημοσκόπηση Alco: Παραμένει δημοφιλέστερος και πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας
Πολιτική
22:40 - 10 Μαρ 2026

Δημοσκόπηση Alco: Παραμένει δημοφιλέστερος και πιο πετυχημένος υπουργός ο Νίκος Δένδιας

Reporter.gr Newsroom
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 Η δεύτερη φάση της δημοσκόπησης της Alco, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης 10/3 στον Alpha, καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την τραγωδία στα Τέμπη. Την ίδια στιγμή, ως πιο επιτυχημένο κυβερνητικό στέλεχος αναδεικνύεται ο Νίκος Δένδιας, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται έντονη κριτική από την πλειονότητα των πολιτών, με τρεις στους τέσσερις να εμφανίζονται αρνητικοί απέναντι στο έργο του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, το 52% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο από την κυβερνητική θητεία του πρωθυπουργού. Παράλληλα, το 23% απαντά ότι είναι «λίγο» ικανοποιημένο, ενώ επίσης το 23% δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένο από το έργο του. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, η θετική αξιολόγηση του πρωθυπουργού εμφανίζεται αυξημένη κατά δύο μονάδες, φτάνοντας στο 23%.

Στο ερώτημα –με αυθόρμητες απαντήσεις– για το ποιος θα μπορούσε να ασκήσει καλύτερα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επιλογή «Κανένας» συγκεντρώνει ποσοστό 54%. Ακολουθούν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με 5% ο καθένας.

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Στην αξιολόγηση των κυβερνητικών στελεχών, αμετάβλητη παραμένει η τριάδα των υπουργών που οι πολίτες θεωρούν πιο επιτυχημένους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας, τόσο στο σύνολο των ψηφοφόρων όσο και μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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Πιο συγκεκριμένα, στις αυθόρμητες αναφορές στο σύνολο των ψηφοφόρων, ο υπουργός Άμυνας συγκεντρώνει ποσοστό 34%, ο υπουργός Οικονομικών 16% και ο υπουργός Υγείας 8%. Ακολουθούν ο Κωστής Χατζηδάκης με 5%, ο Βασίλης Κικίλιας με 3%, η Νίκη Κεραμέως με 3% και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επίσης με 3%.

Μεταξύ των σημερινών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει 61%, ο Κυριάκος Πιερρακάκης 43%, ο Άδωνις Γεωργιάδης 27% και ο Κωστής Χατζηδάκης 17%. Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν και πάλι οι Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών. Αν και εμφανίζει μικρή μείωση, παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι υπήρξε συγκάλυψη, από 72% σε 67%. Παράλληλα, το 73% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Την ίδια ώρα, αυξάνεται, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των τρένων, από 7% σε 15%.

Τέλος, η έρευνα καταγράφει και ένα ευρύτερο κλίμα κοινωνικής έντασης, καθώς περισσότεροι από ένας στους δύο πολίτες (53%) δηλώνουν ότι έχουν γίνει μάρτυρες διαπληκτισμών ή ακόμη και περιστατικών βίας στον δρόμο για ασήμαντη αφορμή.

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