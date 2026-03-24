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Βάρρας - Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Με ανάγκασαν να παραιτηθώ επειδή έκανα καλά τη δουλειά μου - Στο κάδρο ο Βορίδης
Πολιτική
15:14 - 24 Μαρ 2026

Βάρρας - Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Με ανάγκασαν να παραιτηθώ επειδή έκανα καλά τη δουλειά μου - Στο κάδρο ο Βορίδης

Reporter.gr Newsroom
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«Μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά» ανέφερε ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας στη δίκη των δύο πρώην στελεχών του Οργανισμού που κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, φωτίζοντας πτυχές της λειτουργίας των ελέγχων και κάνοντας λόγο για ένα «σύστημα» που, όπως υποστήριξε, δεν επέτρεπε ουσιαστική διερεύνηση πιθανών παρατυπιών.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδικασία ελέγχων συγκεκριμένων ΑΦΜ, αφήνοντας αιχμές ότι το δείγμα ενδέχεται να ήταν προκαθορισμένο. Όπως κατέθεσε, σε αρκετές περιπτώσεις ελέγχονταν φορολογικά μητρώα χωρίς εμφανή προβλήματα, ενώ άλλα ΑΦΜ υποβάλλονταν επανειλημμένα σε ελέγχους, προκαλώντας και διαμαρτυρίες. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν πρόλαβε να διερευνήσει πλήρως το ζήτημα, καθώς απομακρύνθηκε από τη θέση του.

Περιγράφοντας τις συνθήκες αποχώρησής του, χρησιμοποίησε τη χαρακτηριστική φράση ότι «υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», υπονοώντας πως η παρουσία του δεν ήταν επιθυμητή. Σε άλλο σημείο έκανε λόγο για κλίμα πίεσης και φόβου, αναφέροντας ακόμη και απειλές που, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκαν πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε περιστατικά που, όπως υποστήριξε, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, σημειώνοντας ότι τον Οκτώβριο του 2025 διαπίστωσε «κλωνοποίηση» του κινητού του τηλεφώνου, ενώ μετά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η συσκευή του τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω κακόβουλης ενέργειας.

Ο κ. Βάρρας εξήγησε ότι ανέλαβε την προεδρία του Οργανισμού, ο οποίος διαχειρίζεται κονδύλια ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, κατόπιν πρότασης του πρωθυπουργού, επί υπουργίας Μάκη Βορίδη. Ωστόσο, περίπου έναν χρόνο αργότερα, και ενώ – όπως είπε – είχε δώσει εντολές για ελέγχους σε «ύποπτα» ΑΦΜ, κλήθηκε από τον τότε υπουργό να παραιτηθεί. Όπως περιέγραψε, το κλίμα της συνάντησης ήταν «θερμό», χωρίς ωστόσο να υπάρξει συγκεκριμένη αιτιολόγηση για την απομάκρυνσή του. Στην ερώτηση γιατί θεωρεί ότι του ζητήθηκε η παραίτηση, απάντησε χαρακτηριστικά ότι «έκανε καλά τη δουλειά του», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι έλεγχοι που επιδίωκε δεν ήταν επιθυμητοί.

Παρά τις αιχμές αυτές, ο μάρτυρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε άμεση παρέμβαση του Μάκη Βορίδη στο έργο του, επισημαίνοντας πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε άλλα στελέχη του Οργανισμού.

Σημαντικό μέρος της κατάθεσης αφιερώθηκε στους ελέγχους που είχε ζητήσει και σε φάκελο που διαβίβασε στη Δικαιοσύνη για παράνομες επιδοτήσεις. Όπως τόνισε, ο φάκελος ήταν πλήρως τεκμηριωμένος, καθώς είχαν εντοπιστεί σοβαρές αποκλίσεις, όπως υπερβολικός αριθμός ζώων και εκτάσεων που δεν δικαιολογούνταν, καθώς και προβλήματα στον υπολογισμό των ενισχύσεων με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία. «Ήταν δυσανάλογα πράγματα, παράνομα ζώα και επιδοτήσεις. Μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσοχής και διερεύνησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 15:25
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