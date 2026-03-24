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Το ΠΑΣΟΚ στο στόχαστρο Μαρινάκη: «Εύκολες λύσεις» η φορολόγηση τραπεζών χωρίς σχέδιο
Πολιτική
15:30 - 24 Μαρ 2026

Το ΠΑΣΟΚ στο στόχαστρο Μαρινάκη: «Εύκολες λύσεις» η φορολόγηση τραπεζών χωρίς σχέδιο

Reporter.gr Newsroom
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Τη θέση ότι η κυβέρνηση υλοποιεί στοχευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές στην οικονομία ανέπτυξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην αντιπαράθεση με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών.

Όπως τόνισε, η κυβερνητική στρατηγική δεν εξαντλείται σε εξαγγελίες, αλλά αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Ως παράδειγμα ανέφερε την επιβολή έκτακτων φορολογικών επιβαρύνσεων σε διυλιστήρια και ενεργειακές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κανονισμών, με στόχο τα έσοδα να επιστρέφουν στην κοινωνία μέσω ενισχύσεων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον τραπεζικό τομέα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει παρεμβάσεις που μειώνουν άμεσα τα βάρη για τους πολίτες, όπως περιορισμούς σε τραπεζικές χρεώσεις και ενίσχυση της διαφάνειας. Αντίθετα, εξέφρασε επιφυλάξεις για οριζόντια φορολογικά μέτρα, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προκαλέσουν δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για επιβολή πρόσθετης φορολόγησης στα τραπεζικά κέρδη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια προσέγγιση «εύκολων λύσεων», η οποία –κατά την άποψή του– δεν συνοδεύεται από σαφή κοστολόγηση και δεν λαμβάνει υπόψη πιθανές συνέπειες, όπως η μετακύλιση του κόστους στους πολίτες ή η μείωση της πιστωτικής επέκτασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο των τραπεζών ως βασικού πυλώνα της οικονομίας και της απασχόλησης, σημειώνοντας ότι σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία τους. Τόνισε, δε, την ανάγκη διατήρησης ισορροπίας ανάμεσα στη ρύθμιση και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Αναφερόμενος στην αγορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για εντατικοποίηση των ελέγχων, με αυστηρά πρόστιμα σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας και παραπλανητικών εκπτώσεων. Επισήμανε επίσης τις δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας τη μείωση του κενού ΦΠΑ ως σημαντική επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.

Σε πολιτικό επίπεδο, υπενθύμισε ότι στις εκλογές του 2023 επικράτησε το πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία έναντι εκείνου του ΣΥΡΙΖΑ, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών σε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η βασική διαφορά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση, και ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, έγκειται στο ότι η πρώτη εφαρμόζει πολιτικές με μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ οι προτάσεις της αντιπολίτευσης, όπως είπε, μπορεί να είναι δημοφιλείς, αλλά δεν συνοδεύονται από ολοκληρωμένο σχέδιο υλοποίησης.

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